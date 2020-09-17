Наталья Мамина (слева) госпитализирована. У нее положительный анализ на COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин по предписанию Роспотребнадзора ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у его супруги. Об этом в четверг, 17 сентября, корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

— У Натальи Маминой был выявлен коронавирус, — рассказал по телефону Сергей Зюсь. — Она госпитализирована и сейчас находится под наблюдением врачей. Результаты ее теста на COVID-19 положительные. Сам Виктор Викторович и его сын, который учится во втором классе, находятся на самоизоляции. У них результаты отрицательные, но, тем не менее, в соответствии с правилами он работает в дистанционном режиме, находится на связи.

В Челябинске на карантинв начале сентября ушли ученики 4 класса гимназии № 80, один из учащихся оказался контактным по коронавирусу. В этом элитном образовательном учреждении учатся сыновья губернатора Челябинской области Алексея Текслера и первого вице-губернатора Виктора Мамина. Мальчики — одноклассники.

Режим повышенной готовности по коронавирусу в Челябинской области решением губернатора действует до 20 сентября. За сутки в регионе, по данным Минздрава, зарегистрировано 80 новых случаев COVID-19. Среди них — семь школьников.

В Челябинской области решили не отправлять классы на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом среди школьников. Изолировать будут только заболевшего ребенка и тех, кто с ним тесно контактировал.

Минздрав России заявил о начале поставок в регионы первых партий вакцины для профилактики COVID-19. Когда дозы прибудут на Южный Урал точно неизвестно, но в числе первых привиться смогут медработники. Хотя специалисты еще не видели даже инструкцию к новому препарату, главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик готова привиться одной из первых.

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