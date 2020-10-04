В Челябинской области число умерших из-за коронавируса превысило 500 человек

Врачам ковидных отделений не всегда удается спасти жизни своих пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным оперативного штаба по коронавирусу в Челябинской области, количество связанных с COVID-19 смертельных случаев в регионе составляет 502 человека. Причем, непосредственно от нового вируса погибли 132 пациента, а у 370 южноуральцев ковид был сопутствующим заболеванием.

Инфографика: оперативный штаб по коронавирусу в Челябинской области

По статистике регионального Минздрава, с начала пандемии коронавирусом заразились 17 106 человек. При этом 12 973 пациента уже излечились и покинули лечебные учреждения. А под присмотром врачей остаются 3589 зараженных.

Недавно на Южный Урал пришла первая партия вакцины от COVID-19. Поставку используют, во-первых, для отработки логистики отгрузок в больницы региона. Во-вторых, препарат направят на вакцинацию медработников

Теперь минздрав Челябинской области начал дополнять статистику по коронавирусу данными о заболевших школьниках после поручения первого заместителя главы региона Ирины Гехт. Вице-губернатор возмутилась, что журналистам не предоставляют такую информацию.

Кстати, в Челябинской области с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Также соблюдается масочный режим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru