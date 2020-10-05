Челябинцы спасаются от коронавируса как могут Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области этой осенью усилил свой напор. С очередным наплывом медики пока справляются, но уже чувствуется напряжение

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 6 октября зарегистрировано 92 новых случая, девять заболевших — школьники.

За день выписали 100 пациентов. С начала пандемии в регионе 13073 человека переболели COVID-19.

За сутки погибло еще четверо зараженных. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 64 года: сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность;

— пациент, 81 год: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь;

— пациент, 78 лет: обширный постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 66 лет: злокачественное новообразование, атеросклеротическая болезнь сердца.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Несмотря на подъем сезонных заболеваний и рост числа школьников, заболевших коронавирусом, учебные заведения области не собираются переводить на дистант. Об этом КП-Челябинск сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Школы Челябинска продолжают работать. Эпидпорог по заболеваемости не превышен, поэтому на дистант никто не уходит. Но много учебных заведений уходят на плановые каникулы. Только что начались каникулы у младших школьников, а также в школах, которые учатся по семестрам: пять учебных недель и неделя отдыха. Через две недели начнутся каникулы в старшей школе. Поэтому мы пока наблюдаем за ситуацией, ничего не закрываем, — заявила Ирина Гехт.

Сами каникулы также проходят по графику. В Челябинской области их не собираются продлевать по примеру Москвы. Зато отдельные школы уже воспользовались своим правом сдвинуть каникулы на более ранний срок. Раньше обычного ушли отдыхать ученики из 10-й и 47-й челябинских школ.

Многие школьники мечтают о дистанте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки коронавирус поразил сразу несколько политиков и чиновников Челябинской области. Сначала стало известно, что новая болезнь была выявлена у главы Магнитогорска Сергея Бердникова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации города. Сейчас мэр находится дома на самоизоляции, ковид у него протекает в легкой форме.

Коронавирус не обошел стороною и министра спорта региона Леонида Одера. Компьютерная томографии показала у него 16% поражения легких. Сейчас чиновник находится под присмотром врачей.

Есть вероятность, что часть сотрудников регионального министерства спорта переведут на удаленку.

— Мы ждем дальнейших инструкций. Сначала у сотрудников возьмут тесты на COVID-19, а потом будут решать, что делать. Мы сами находимся в неведении, — сообщили в ведомстве.

Также условно-положительный результат по тесту на коронавирус получил министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий. В помещениях ведомства, где он работает, теперь проходит дезинфекция.

— Пока министр получил предварительно положительный результат. Его анализ перепроверяют. Сам Павел Рыжий находится дома, он не госпитализирован. В ведомстве проводится дезинфекция помещений. Сотрудники работают в обычном режиме. На удаленку никого не отправляют, — рассказал КП-Челябинск собственный источник в минпроме.

На ПО «Маяк» (входит в госкорпорацию «Росатом») в Озерске фиксируется рост заражения коронавирусом. По данным пресс-службы предприятия, на настоящий момент ковидом болеет 48 работников. Как отмечает главный инженер ПО «Маяк» Юрий Юлдашев, это далеко не критическая ситуация.

— На сегодня степень готовности предприятия к вызовам коронавируса в разы выше, чем была весной, — рассказывает Юрий Юлдашев. – Четко отлажено взаимодействие с эпидемиологами, нет проблем с поставками дезинфицирующих средств, организован забор проб силами предприятия. Есть большой запас средств индивидуальной защиты. Продолжается обработка автобусов, в ближайшее время мы намерены организовать проверки в подразделениях и посмотреть, как там соблюдают все меры безопасности.

В ПО «Маяк» сообщили, что меры безопасности на предприятии действуют с апреля. Каждую неделю подразделения составляют отчет об эпидемиологической ситуации. Также соблюдаются все требования Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса.

Коронавирус в Челябинске

Врачам поликлиник Челябинска начали помогать в работе с пациентами студенты и ординары старших курсов Медакадемии. Об этом сообщила первый-вице губернатор региона Ирина Гехт.

— Сегодня в поликлиники города вышли 347 студентов и 30 ординаров старших курсов Медакадемии. 30 из них подставили своё плечо медикам станции скорой помощи. Завтра уже и студенты медколледжей области готовы встать в ряды медицинских работников, — написала Гехт в своем Instagram и поблагодарила всех добровольцев за помощь.

На прошлой неделе вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что врачам необходима помощь студентов старших курсов вузов и колледжей. Это было вызвано тем, что из-за всплеска сезонных заболеваний ситуация с коронавирусом заметно осложнилась.

С приходом врачей у студентов должна снизиться нагрузка Фото: Валентина ВАГАНОВА

Прошлой ночью, 5 октября, на 55 году жизни скончался журналист издания «Вечерний Челябинск» Барлык Альмагамбетов. Мужчину несколько недель назад положили в больницу, у него был диагностирован коронавирус. По словам директора МАУ «Вечерний Челябинск» Сергея Филичкина, у Барлыка Уржановича случился инфаркт, а ковид усложнил состояние.

— В редакции случаи коронавируса возникают регулярно, четверо сотрудников лежат в больнице — рассказал Сергей Филичкин.

Редакция давно перешла на удаленку, на работу выходят только те сотрудники, которые занимаются выпуском газеты. В каждом кабинете сидят по одному работнику.

Барлык Альмагамбетов. Фото: «Вечерний Челябинск»

На прошедшем недавно аппаратном совещании в администрации Челябинска заявили, что почти половина сотрудников мэрии работает дистанционно. Об этом рассказал заместитель главы города Валерий Смирнов.

— 40% сотрудников работают на удаленке, часть из них находится на больничном, — сообщил Валерий Смирнов.

По словам чиновника, в сентябре прошлого года в администрации было 29 больничных, а сейчас — 20. С какими диагнозами сотрудники мэрии ушли на удаленку, не сообщается.

Тем временем жители региона не могут вызвать к себе на дом скорую помощь. Они рассказывают, что им приходится дожидаться врачей по несколько суток. Некоторые из больных из безысходности даже звонят в МЧС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 6 октября 2020 года.

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