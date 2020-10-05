Власти Челябинской области рассказали, будет ли перевод школ на дистант из-за второй волны коронавируса

Школы рады каникулам и надеются, что они остановят рост сезонных простуд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на подъем сезонных заболеваний и рост числа школьников, заболевших ковид, учебные заведения области не собираются переводить на дистант. Об этом КП-Челябинск сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Школы Челябинска продолжают работать. Эпидемиологической ситуации в учебных заведениях нет. Поэтому на дистант никто не уходит. Но много школ уходят на плановые каникулы. Только что начались каникулы у младших школьников, а также в школах, которые учатся по семестрам: пять учебных недель и неделя отдыха. Через две недели начнутся каникулы в старшей школе. Поэтому мы пока наблюдаем за ситуацией, ничего не закрываем, — заявила Ирина Гехт.

Сами каникулы также проходят по графику. В Челябинской области их не собираются продлевать по примеру Москвы. Зато отдельные школы уже воспользовались своим правом сдвинуть каникулы на более ранний срок. Раньше обычного ушли отдыхать ученики из 10-й и 47-й челябинских школ.

— У нас много больных педагогов и больных детей. Но это не карантин, а каникулы, — уточняют в школах.

По словам Ирины Гехт, относительно спокойной остается обстановка и в детских садиках региона. Количество простудившихся малышей сейчас ниже эпидпорога на 30%. Повода для закрытия детских садиков нет.

Сегодня стало известно, что коронавирус нашли у нескольких высокопоставленных чиновников региона. Новой инфекцией заразились министр спорта Челябинской области Леонид Одер, министр промышленности Павел Рыжий, вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин и мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Из-за угрозы заражения коронавирусом половина сотрудников администрации Челябинска отправлены на удаленку.

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