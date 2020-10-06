Количество заболевших продолжает расти. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Количество заболевших коронавирусом в Челябинской области продолжает расти, и уже можно выделить топ-5 районов, в которых люди чаще заражаются. По данным на октябрь, в регионе зафиксировано 17 293 случаев COVID-19. Первенство в рейтинге несомненно забирают Челябинск и Магнитогорск, где отмечено по 7 334 и 2 022 случаев соответственно, поэтому в данный топ эти города мы не включили.

Что касается остальных населенных пунктов, то лидерство уверенно держит Миасс. Здесь количество больных давно перевалило за тысячу — всего зафиксировано 1 239 случаев COVID-19. На втором месте оказался Златоуст, в котором выявлено 873 больных коронавирусом. Если учесть население, а в Миассе и Златоусте живет примерно по 160 тыс. человек, то попадание этих городов на первые строчки рейтинга не является сюрпризом.

Третье место держит Копейск — у челябинского соседа 561 случай COVID-19. Близость к столице региона дает о себе знать, поэтому не самая радужная статистика для города весьма ожидаема.

Инфографика: коронавирус74.рф

Что касается четвертого и пятого места, то здесь есть неожиданности. Полтора месяца назад эти строчки занимали Верхнеуральск и Ашинский районы, но за прошедшее время там прибавилось лишь по 41 и 44 заболевшему. Такие данные позволили им покинуть топ-5 и уступить места другим рекордсменам.

Теперь на четвертой строчке располагается Озерск. Закрытый город оказался не таким уже закрытым для коронавируса, и на сегодняшний день здесь зафиксировано 490 случаев COVID-19. Такими темпами Озерск может запросто обогнать и Копейск.

А закрывает топ-5 Сосновский район с 410 заболевшими. Местным жителям и властям нужно постараться, чтобы исключить себя из не самого приятного рейтинга.

Напомним, полтора месяца назад мы составляли топ-5 самых опасных по коронавирусу районов Челябинской области. Тогда в регионе было зафиксировано 13 669 случаев COVID-19.

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