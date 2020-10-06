Из-за коронавируса в школах Курганской области осенние каникулы растянут на три недели

Сезонный подъем ОРВИ заставил власти продлить каникулы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Зауралье решили бороться с коронавирусом по примеру Москвы. Регион раньше срока распускает школьников на каникулы, а сами школьные выходные продлятся дольше обычного.

— Школьники уйдут на осенние каникулы уже 16 октября, то есть на десять дней раньше запланированного срока. При этом отдыхать учащиеся будут дольше обычного — три недели. Такое решение в связи с повышением заболеваемости Covid-19 и сезонным ростом ОРВИ принял региональный штаб по коронавирусу, — замечают в Кургане.

Кроме того, власти области рекомендуют местным работодателям отправить на дистанционную работу до 20% сотрудников. Прежде всего эта мера защиты должна коснуться людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров старше 65 лет.

Также в Курганской области приостановлено проведение спортивных и физкультурных мероприятий. Исключение составляют только те состязания, которые включены в официальный областной календарный план. Но и они будут проходить при пустых трибунах, а число участников таких мероприятий не должно превышать ста человек.

Начиная со вторника, 6 октября, в Курганской области закрываются Дома культуры, под запрет попадают выступления коллективов на открытых площадках — таким образом власти надеются избежать массового скопления зрителей.

В магазинах, а также на транспорте в это же время станет больше проверок. Жителей просят не забывать о перчатках и масках.

На фоне соседних регионов власти Курганской области уже не в первый раз принимают жесткие меры по защите людей от новой инфекции. Так, на майские праздники в регионе перекопали дороги, ведущие в Зауралье. Таким образом власти надеялись ограничить приток зараженных людей. Потом в Кургане вводили спецпропуска, а с прибывающих из других регионов России требовали отрицательный результат на ковид.

В Челябинской области также запрещены массовые спортивные мероприятия среди детей и подростков, работодателей попросили переводить людей на дистант, однако школы работают в обычном режиме.

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