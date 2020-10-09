«Жужжащие» посылки, мотоциклы и 100-метровое письмо: семь удивительных фактов из жизни южноуральской почты

А это самое длинное письмо в области - длина его 112 метров и 66 сантиметров! Фото: УФПС Челябинской области

Сегодня, 9 октября, празднуется Всемирный день почты. В честь праздника мы собрали «рекорды» УФПС Челябинской области: от самых длинных писем и тяжелых посылок до самых опытных сотрудников и длиннющих почтовых маршрутов. Приготовьтесь удивляться!

Самые необычные посылки

Вы знали, что Почтой России пересылаются «живые» посылки? Почтовые правила допускают пересылку пчел, пиявок и шелковичных червей. Так, пчел доставляют в специальных воздухопроницаемых емкостях. В каждую помещают одну пчелиную матку и девять рабочих пчел, кладут подкормку из меда и сахарной пудры. На посылке делают отметку «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать». К живому грузу обязательно прилагают ветеринарное свидетельство.

Пчел перевозят в специальных емкостях. Фото: УФПС Челябинской области

Так выглядит «жужжащая» посылка. Фото: УФПС Челябинской области

Пчелы доставляются за 2-3 дня. Большая часть «жужжащих» посылок поступает в Челябинскую область с юга: из Краснодарского края и Ростовской области. В этом году южноуральские пчеловоды получили 30 посылок с пчелами.

Медицинских пиявок перевозят в мешке из бязи, который засыпают гидрогелем. Мешок завязывают, заворачивают в бумагу и помещают в термоконтейнер — его засыпают опилками и кладут хладоэлемент, который помогает поддерживать температуру в пути.

Пиявок перевозят в мешке из бязи, который засыпают гидрогелем. Фото: УФПС Челябинской области

Мешок кладут в термоконтейнер. Фото: УФПС Челябинской области

Самое длинное письмо

В декабре прошлого года из Челябинска в Великий Устюг отправилось 100-метровое письмо, адресованное Деду Морозу. Авторами новогоднего рекорда стали более 300 человек. Отправить послания решили школы, детские сады и простые горожане. Челябинцы на альбомных листах писали письмо Деду Морозу, позже их соединили в одно послание.

Авторами письма стали более 300 человек. Фото: УФПС Челябинской области

Самая тяжелая посылка

Серьезно потрудиться пришлось сотрудникам Почты России, доставляя в Челябинск посылку весом 430 килограммов! В посылке был мотоцикл. В прошлом году в город таким же способом прибыл из Владивостока Harley-Davidson.

Кстати, помимо мотоциклов Почтой России пересылают велосипеды, детали для автомобилей и спортинвентарь. Максимально допустимый вес крупногабаритной посылки — 500 килограммов.

Мотоцикл обматывают пленкой и помещают в деревянный каркас. Фото: УФПС Челябинской области

Конечно, такую посылку на дом не принесут. Ее можно получить в почтовом отделении закрытого типа при Магистральном сортировочном центре. Пока отправить крупногабаритную технику может только юридическое лицо, заключив договор.

Самый инновационный почтовый работник

86-летняя Александра Александровна Корнюхина из Челябинска проработала почти полвека на почте. Она ветеран связи, Герой Социалистического Труда.

Люди старшего поколения помнят, что раньше почтовые ящики размещали не на первом этаже подъездов, а на дверях квартир. Почтальонам требовалось много времени и сил, чтобы разнести корреспонденцию по всем этажам. Так вот идея перенести ящики на первый этаж принадлежит именно Александре Александровне. К тому же, Александра Александровна первая внедрила утреннюю доставку почты. Челябинцы стали получать газеты к завтраку, и могли прочитать их за чаем или в трамвае по пути на работу. Ее нововведения подхватили и другие регионы страны.

В Трудовой книжке Александры Александровны — 89 записей о поощрениях и благодарностях. Ей даже посвящена страничка в Википедии.

Сейчас Александра Александровна на заслуженном отдыхе, но продолжает участвовать в общественной жизни почтового предприятия. Фото: УФПС Челябинской области

Самый длинный почтовый маршрут

Это «Челябинск — Варна — Карталы — Южноуральск — Челябинск» — 693 километров в обе стороны. Это почти как расстояние до Оренбурга. Почтовые машины, следующие по этому маршруту, заезжают в поселок Варна, после чего направляются в Карталы, чтобы доставить почту жителям Брединского и Карталинского районов.

Общая протяженность почтовых маршрутов в регионе — 56 тысяч километров. За год почтовые автомобили проходят более 12 миллионов километров пути. Фото: УФПС Челябинской области

Самый старинный экспонат Музея почтовой связи

Особо ценный экспонат Музея почтовой связи, который находится на проспекте Ленина в Челябинске, — марка, выпущенная в царской России, в 1866 году. На ней изображен государственный герб. Номинал марки — 1 копейка.

Всего в Музее почтовой связи сегодня насчитывается более 27 тысяч экспонатов. Напомним, что посещение музея — бесплатное.

Этой марке более 150 лет! Фото: УФПС Челябинской области

А еще в музее хранится самодельная открытка с фронта. Ее отправил майор Алексей Городецкий своей дочери Элеоноре в 1945 году. Фото: УФПС Челябинской области

Самый опытный почтовый работник

Стаж работы начальника челябинского почтового отделения 454077, что на улице Хохрякова, Лидии Федоровны Шуваловой — 56 лет. Работать на почту Лидия Федоровна пришла после 8 класса. Тогда ей загорелось купить туфли на шпильке, а родители покупать их отказались. Девушка решила сама заработать на модную обнову и устроилась почтальоном.

— Получила первую зарплату — 30 рублей. Купила себе туфли на шпильке за 18, а на оставшиеся деньги — ботиночки для младшего брата. В новых туфлях на работу и ходила, — рассказывает Лидия Федоровна.

Поработав почтальоном, Лидия Федоровна перешла в операторы связи, а позже стала начальником отделения. В должности руководителя она работает уже 40 лет. Фото: УФПС Челябинской области

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