Не все челябинцы соблюдают масочный режим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти. Ситуацию также осложняет всплеск сезонных заболеваний. В результате врачам вынуждены помогать студенты старших курсов медицинских колледжей и вузов.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 7 октября зарегистрировали 95 новых случаев, четверо заболевших — школьники. Всего 17293 человека заразились COVID-19.

За день выписали 19 пациентов. С начала пандемии в регионе 13092 человека переболели COVID-19.

За сутки погибло двое зараженных. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 58 лет: сахарный диабет с осложнениями, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациент,54 года: сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области по последним данным на карантин по ОРВИ полностью закрыты две школы и 221 класс. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

Ежедневно число закрытых на карантин классов на Южном Урале становится все меньше. За минувшие сутки, по данным ведомства, к учебе в обычном режиме приступили еще девять классов. Но полностью закрытыми до сих пор остаются две школы.

— Это по-прежнему Эстонская основная общеобразовательная школа в Верхнеуральском районе и школа в селе Бродокалмак Красноармейского района, — уточнила пресс-секретарь минобра Челябинской области Светлана Платонова.

Классов, закрытых на карантин, в регионе становится все меньше Фото: Валентина ВАГАНОВА

Жители Челябинской области, которые лечатся от коронавируса дома, смогут получить бесплатные лекарства. Об этом корреспонденту КП-Челябинск рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Сейчас мы прорабатываем этот вопрос. Думаем, как оформить выдачу лекарств юридически. И когда все решится, больные коронавирусом, которые лечатся по утвержденным схемам на дому, будут получать лекарства бесплатно за счет средств бюджета, — пообещала Ирина Гехт.

Отметим, что тем, кто переносит коронавирус в легкой форме, разрешено лечиться дома. Такие люди обязаны соблюдать изоляцию, на контрольный осмотр медики приезжают к ним сами.

Коронавирус продолжает заражать чиновников и политиков. Недавно стало известно, что новую болезнь подхватил заместитель руководителя Челябинского УФАС Станислав Копылов. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Мартынюк.

— Подтверждаем информацию о коронавирусе у Станислава Копылова. С 52-процентным поражением легких он госпитализирован в больницу. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора сотрудники, контактировавшие с ним, отстранены от работы, — сообщает Наталья Мартынюк.

Ведомство просит южноуральцев не приходить в УФАС лично и решать возникающие вопросы исключительно в онлайн-режиме.

Кстати, недавно мы подсчитали, где больше всего в Челябинской области было зарегистрировано случаев коронавируса. На основе полученных данных составили антирейтинг населенных пунктов по количеству заражений. Подробнее об этом в нашем материале.

Коронавирус в Челябинске

Раньше вызвать неотложку челябинцы могли в ограниченный промежуток времени. Звонки принимали с 11:00 до 22:00. Но теперь горздрав перевел медиков на круглосуточный режим работы. А все из-за сезонного роста простудных и респираторных заболеваний. Подробнее о том, какие вызовы без перерывов и выходных будут обслуживать бригады, и куда звонить, чтобы к вам приехал врач, читайте в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 7 октября 2020 года.

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