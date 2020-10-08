В Челябинской области вводят новые ограничения из-за всплеска ОРВИ и коронавируса

Массовые мероприятия с большим количеством людей власти рекомендуют не проводить. Фото: Михаил ПАТЛИС

Министерства Челябинской области одно за другим выпускают рекомендации об отмене массовых мероприятий. Так, минсоц рекомендовал некоммерческим организациям не проводить культурные, выставочные, спортивные и другие мероприятия с любым числом участников до снятия режима повышенной готовности.

— Нами было направлено письмо в адрес ряда некоммерческих организаций, с которыми у нас заключены соглашения в рамках конкурсного отбора социально-значимых проектов. По каждому соглашению предусмотрена программа мероприятий, в том числе — массовых. Учтивая складывающуюся ситуацию, мы просто порекомендовали нашим коллегам для обеспечения безопасности южноуральцев, в том числе и старшего поколения 65+, с которыми большинство организаций работает, ограничить массовые мероприятия, — рассказала КП-Челябинск министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Также не проводить фестивали и масштабные конкурсы попросил минкульт.

— Режим работы остается прежним. Все репертуарные мероприятия, которые заявлены в афише, остаются в силе. Это даже не запрет, это рекомендации. Они касаются внеплановых мероприятий: какой-то фестиваль, какой-то конкурс, где не очень понятно, сколько народу придет, и нет возможности рассадить зрителей по местам. Такие мероприятия рекомендовано пока не проводить. Спектакли, концерты, экскурсии в музеях до пяти человек — все остается так, как было, — рассказала пресс-секретарь минкульта Челябинской области Виктория Олиферчук.

Кроме того, ранее Министерство спорта Челябинской области запретило проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков.

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