В регионе вновь вводятся ограничения на массовые мероприятия Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все больше жителей Челябинской области начинают заражаться коронавирусом. Помимо этого, ситуацию еще ухудшил всплеск заболевания ОРВИ. Все это сказывается на культурной и спортивной жизни региона. Ведомства разослали новые рекомендации по ограничению мероприятий.

Поэтому многие южноуральцы, когда у них начинает подниматься температура, задаются вопросом: «Обычная простуда или же COVID-19?».

Оказывается, у этих двух заболеваний есть существенные отличительные черты. Как разобраться, болеете ли вы коронавирусом или обычной простудой — читайте в нашем материале.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 9 октября зарегистрировали 96 новых случаев, семеро заболевших — школьники. Всего 17 486 человека заразились COVID-19. При этом выписали из больничных палат 50 пациентов, а всего с начала пандемии выздоровели 13 242 человека. Еще 3 687 южноуральца остаются под наблюдением специалистов.

Летальная статистика пополнилась двумя случаями. Непосредственно от COVID-19 скончался 72-летний мужчина. Еще у одного пациента того же возраста коронавирус стал сопутствующим заболеванием. Как сообщают в минздраве, у него были атеросклеротическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Министерства Челябинской области одно за другим выпускают рекомендации об отмене массовых мероприятий. Так, минсоц рекомендовал некоммерческим организациям не проводить культурные, выставочные, спортивные и другие мероприятия с любым числом участников до снятия режима повышенной готовности.

— Нами было направлено письмо в адрес ряда некоммерческих организаций, с которыми у нас заключены соглашения в рамках конкурсного отбора социально-значимых проектов. По каждому соглашению предусмотрена программа мероприятий, в том числе — массовых. Учтивая складывающуюся ситуацию, мы просто порекомендовали нашим коллегам для обеспечения безопасности южноуральцев, в том числе и старшего поколения 65+, с которыми большинство организаций работает, ограничить массовые мероприятия, — рассказала КП-Челябинск министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Также не проводить фестивали и масштабные конкурсы попросил минкульт.

— Режим работы остается прежним. Все репертуарные мероприятия, которые заявлены в афише, остаются в силе. Это даже не запрет, это рекомендации. Они касаются внеплановых мероприятий: какой-то фестиваль, какой-то конкурс, где не очень понятно, сколько народу придет, и нет возможности рассадить зрителей по местам. Такие мероприятия рекомендовано пока не проводить. Спектакли, концерты, экскурсии в музеях до пяти человек — все остается так, как было, — рассказала пресс-секретарь минкульта Челябинской области Виктория Олиферчук.

Напомним, ранее министерство спорта Челябинской области запретило проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков с большой численностью участников.

Коронавирус в Копейске

На Южном Урале продолжают закрывать классы на карантин Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Копейске с 9 октября на десять дней закрыта школа №1. Эту информацию КП-Челябинск подтвердил директор Анатолий Бароненко. Он отметил, что ученики переведены на дистанционное обучение.

Как сообщают местные издания, школьники ушли на преждевременные каникулы из-за высокой заболеваемости педагогов. Однако среди детей порог заболеваемости не превышен.

Коронавирус в Челябинске

Студентов института права и факультета лингвистики ЧелГУ с понедельника, 5 октября, начали отправлять на двухнедельную дистанционку.

— У нас два подразделения переведены на дистанционное обучение, это было сделано по решению их руководителей. На этой неделе частично — факультет лингвистики и перевода со второго по пятый курс, а также студенты и преподаватели Института права, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ЧелГУ.

В вузе заверили, что беспокоиться не стоит, речь не идет о заражении учащихся коронавирусом. Студентов решили временно отправить учиться из дома, чтобы снизить риск распространения COVID-19.

— Нет веских причин для перевода: нет постановления Роспотребнадзора, официально зарегистрированных и подтвержденных случаев заражения коронавирусом тоже нет. Решение прежде всего связано с тем, что преподаватели Института права ведут междисциплинарные предметы на других факультетах и перемещаются по разным корпусам, — добавили в вузе.

Ограничения для студентов продлятся до 25 октября.

Пандемия отразилась не только на школьниках, но и на студентах Фото: Мария ЛЕНЦ

Пандемия вновь внесла коррективы в спортивную жизнь Челябинска. Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» вчера, 8 октября, была вынуждена уйти на карантин.

— У некоторых игроков «Динамо-Метар» выявлен COVID-19. Вся команда уходит на карантин. В связи с этим, матч с «Минчанкой», который должен был состоятся 8 октября в Екатеринбурге перенесён. — сообщили в челябинском клубе.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 9 октября 2020 года.

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