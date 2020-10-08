Челябинский минздрав рассказал, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням

В большинстве случаев коронавирус проявляется на пятый день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа сегодня могут только врачи. Медики смотрят на клиническую картину и подкрепляют свои догадки рентгеном легких или КТ, а также смотрят на мазок или анализ крови. И все же есть один специфический признак, позволяющий заподозрить коронавирус — это одышка, затрудненное дыхание.

— Для ОРВИ и гриппа не характерна одышка и затрудненное дыхание. Зато этот симптом довольно часто встречается у заразившихся коронавирусом, — замечают в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Как отличить ковид от ОРВИ и гриппа. Инфографика предоставлена минздравом Челябинской области.

Обычно на первый-четвертый день у человека повышается температура до 38,5 и выше градусов. Это сопровождается сухим кашлем, слабостью и болью в мышцах.

На пятый-девятый день возникают трудности с дыханием: появляется одышка и ощущение нехватки воздуха.

На 10-12 день признаки заболевания постепенно отступают.

Как отличить ковид от ОРВИ и гриппа. Инфографика предоставлена минздравом Челябинской области.

На 17-22 день организм начинает восстанавливаться после болезни. При этом у многих переболевших сохраняется астенический синдром, то есть быстрая утомляемость и чувство слабости.

— Полное восстановление организма после коронавирусной инфекции может длится три месяца. Всем переболевшим при этом показана реабилитация, — замечают в минздраве.

НА ЗАМЕТКУ

Как быстро проявится коронавирус

При подозрении на коронавирус человек обязан соблюдать карантин в течение двух недель. Инкубационный болезни, на самом деле, может занять 14 дней. Однако чаще всего болезнь проявляется через пять суток.

Если вам не здоровится, врачи советуют:

1. Измерить температуру, понять симптоматику, остаться дома, исключить все контакты и помочь иммунитету витаминами и обильным питьем, также советуют пить бульоны и налегать на фрукты-овощи, травы и мед.

2. При ухудшении состояния нужно вызвать врача, указав все симптомы. Получить от медика схему лечения и соблюдать все рекомендации.

3. При резком ухудшении (у пациента не снижается температура, человек теряет сознание, ему не хватает воздуха, началась лихорадка и пр.) нужно вызывать скорую или неотложную помощь.

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