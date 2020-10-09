Вместо отечественных трамваев — чешские: забота о пассажирах или прикрытие для иностранных производителей

Администрации многих крупных городов признали необходимость восстановления или модернизации трамвайных систем эффективным способом борьбы с пробками на дорогах. Если добавить сюда безопасность и экологичность трамваев, то становится понятной растущая популярность этого вида транспорта. В Челябинске на следующий год тоже планируют закупку 50 современных трамваев за счет федеральных средств по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Предложить такой транспорт вполне может Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ). Однако в последнее время в СМИ все чаще рассказывают о трамваях из Калуги, которые по лицензии чешской «Шкоды» планирует выпускать АО «Синара — Транспортные машины». Правда при этом закупка импортных трамваев в рамках гостендеровв России запрещена.

Накануне Дептранс Москвы сообщил, что в следующем году столица получит 90 односекционных низкопольных трамваев от «Группы Синара». А ранее компания заявляла, что производство трамвайных вагонов будет организовано на базе завода «Калугапутьмаш», входящего в структуру «Синары». И вроде бы все логично, если бы не одно «но». Дело в том, что ни «Калугапутьмаш», ни «Синара», ни «Уральские локомотивы», также находящиеся в периметре компании, никогда не выпускали трамвайную продукцию. Но самое важное, что сведений о производстве трамваев на этих предприятиях нет в специальном реестре российской продукции, размещенном на сайте Минпромторга. Вполне вероятно, что у завода нет и заключения о подтверждении статуса производителя трамвайных вагонов на территории России. А наличие такого документа обязательно, ведь закупать для государственных и муниципальных нужд разрешается только трамваи, сделанные в России. Запрет на закупку иностранной железнодорожной техники и, собственно, трамваев, зафиксирован в постановлении правительства РФ № 616 от 30 апреля 2020. В этой связи остается загадкой, как «Синара» собирается выполнить московский заказ, не имея подтверждения производства продукции в России.

С вопросом, имеется ли у завода «Калугапутьмаш» заключение о подтверждении производства трамвайных вагонов на территории РФ, к министру промышленности и торговли Денису Мантурову недавно обратилась депутат Государственной думы Тамара Плетнева. Законодатель обеспокоена сложившейся ситуацией и напоминает в своем письме, что в сентябре 2016 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу развивать импортозамещение и увеличивать долю гражданской продукции на предприятиях оборонной промышленности.

Деятельность «Синары», вероятно, собирающейся продавать чешские трамваи в обход запрета на импорт подвижного состава, противоречит обеим этим задачам. Во-первых, вместо импортозамещения мы получаем банальный ввоз зарубежной продукции, которую, кстати, вполне успешно на протяжении десятилетий выпускают отечественные предприятия. Во-вторых, закупка иностранных трамваев, как говорится в депутатском запросе, «нанесет ущерб двум системообразующим российским корпорациям — «Ростеху» и «Роскосмосу», которые рассматривают трамвайное производство на площадках АО «Уралтрансмаш» и АО «УКВЗ» соответственно как важный фактор увеличения в производстве доли продукции гражданского назначения.

На этих предприятиях трудятся в общей сложности более пяти тысяч человек, а госкорпорации вкладывают существенные средства в создание новых моделей трамваев, подчеркивают эксперты. Выходит, все это напрасно? Ведь закупка чешских трамваев приведет к недополученным налогам и потерянным рабочим местам. И в целом вместо вклада в отечественную промышленность, мы получим поддержку экономики Чехии. Кстати, не стоит забывать, что эта страна выступает за санкции против России.

Никто не отменял и валютные риски. Закупка иностранной продукции приведет к зависимости от курса валют. Ослабление рубля — а в последнее время мы как раз видим значительное обесценение национальной валюты — может негативно сказаться на ситуации. В итоге приобретенные трамваи могут оказаться чересчур дорогими в обслуживании.

А что будет, если прекратятся поставки запчастей и расходных материалов или если будет остановлено фирменное обслуживание техники? Тамара Плетнева уверена, что это «приведет к невозможности использовать технику, она повиснет на балансе транспортных организаций мертвым грузом». И с этим трудно не согласиться.

В то же время отечественные заводы могли бы поставить аналогичную продукцию, получив гарантированный заказ, а, значит, возможность стабильно выплачивать зарплаты, вкладываться в дальнейшее развитие производства. К тому же, они могли бы взять свою же технику на обслуживание, также развивая дополнительные компетенции персонала и получая дополнительный доход. Разве такой поддержки не заслужил УКВЗ, который сейчас выпускает трамваи, отвечающие требованиям времени?

В прошлом году завод выиграл и выполнил контракты на поставку трамвайных вагонов в Краснодар и Магнитогорск. А в конце года выиграл конкурс на поставку вагонов в Новокузнецк. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, трамвайное, металлургическое и специальное производства продолжали функционировать на УКВЗ по графику. Весной завод передал первую партию трамваев в Новокузнецк, а летом отправил свою продукцию в Краснодар. Причем предприятие продолжит выпускать трамваи для этого города и в следующем году.

Челябинцы сами могли убедиться в ходе проведенных в городе испытаний, что это действительно современный транспорт. И он может прийти на замену тем же усть-катавским, но уже весьма устаревшим трамваям, что ходят в городе.

Напомним, что в челябинском трампарке сейчас находится 171 трамвай производства УКВЗ. Не все они, правда, выходят на маршруты, поскольку большая часть транспорта старше 25 лет. Самое время провести обновление парка трамваев. И экономическая логика подсказывает, что менять их надо на отечественные, это лучше, чем выводить деньги из страны, закупая чешские.