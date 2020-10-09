Часть вызовов в скорую будут передавать в поликлиники. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус продолжает набирать обороты в Челябинской области. Заболеваемость растет, а вместе с ним и количество смертельных исходов. Все больше детей заражается новой болезнью, а школы закрываются на карантин. В регионе даже снова ввели ограничения на массовые мероприятия, а часть звонков в скорые перенаправили в поликлиники.

Инфографика: коронавирс74.рф

По данным областного минздрава, на утро 10 октября зарегистрировали 98 новых случаев, восемь заболевших — школьники. Всего 17 584 человека заразились COVID-19. При этом выписали из больничных палат 36 пациентов, а всего с начала пандемии выздоровели 13 278 человека. Еще 3 743 южноуральца остаются под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки умерли шесть пациентов — два мужчины и четыре женщины. У них был диагностирован COVID-19, но причиной смерти стали другие заболевания.

Так, 61-летний пациент болел гипертонической болезнью с преимущественным поражением сердца, хронической сердечной недостаточностью, а 86-летний пенсионер — мелкоочаговым кардиосклерозом, сахарным диабетом.

46-летняя пациентка скончалась от сахарного диабета с множественными осложнениями, мелкоочагового кардиосклероза, у 62-летней женщины были сахарный диабет с множественными осложнениями и легочно-сердечная недостаточность. 72-летняя пенсионерка страдала диабетической макроангиопатией, атеросклерозом коронарных артерий, а причиной смерти 80-летней бабушки стала гипертоническая болезнь и атеросклероз коронарных артерий.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области резко увеличилась нагрузка на бригады скорой помощи. Из-за этого на период пандемии COVID-19 рекомендовано передавать вызовы по неэкстренным поводам со служб СМП в поликлиники по месту прикрепления пациента. Соответствующее письмо за подписью министра здравоохранения региона Юрия Семенова получили главврачи медорганизаций, в составе которых есть скорая помощь.

В документе рекомендовано передавать в поликлиники вызовы людей в случае пищевых отравлений, тахикардии, болях в животе, рвоте, послеобморочных состояниях, контакта и подозрении на коронавирус, болях в грудной клетке без указания на острую коронарную патологию. Также скорая не приедет на вызов «человеку плохо» и «человек задыхается» (по неизвестной причине или в случае бронхита, пневмонии).

Такое письмо получили главврачи. Фото: предоставлено Романом Никитиным

— Сейчас, к сожалению, скорая выполняет функцию и приема записи пациентов неэкстренной, связанной с угрозой жизни, помощи, а помощи по общим обращениям, — рассказала пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева. — Тогда как на них можно вызвать и неотложку. Поэтому передача вызовов целесообразна.

С 9 октября, в учреждениях ГУФСИН на Южном Урале приостанавливаются краткосрочные свидания, а с понедельника, 12 октября, — длительные. Кроме того, руководство не будет проводить прием граждан. Мера связана с угрозой распространения коронавируса и увеличением количества заболевших в регионе. Она будет действовать до особого распоряжения.

— Ограничения нужны, чтобы вирус не занесли извне, — уточнили в пресс-службе Управления федеральной службы исполнения наказаний.

Заключенные еще не скоро увидят своих родных и близких Фото: Борис КОКУРИН

На Южном Урале с началом осени наблюдается рост простудных заболеваний, а вместе с ними увеличилось распространение коронавируса. Если раньше за сутки прирост составлял чуть больше 70 человек, то теперь эта цифра приближается к сотне. Однако, как считает главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов, есть вероятность, что у жителей региона может развиться иммунитет к новой болезни.

— Нынешний подъем обусловили несколько факторов. Это активные контакты с заболевшими в организованных коллективах, внутри семьи и слабая защита от инфекции. В разных формах ковидом переболели от 17,5 тысяч до 30 тысяч южноуральцев. Для создания популяционного иммунитета это слишком мало. Чтобы сформировался популяционный иммунитет, должны переболеть до 75% населения области, — заявил Александр Выгоняйлов.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 10 октября 2020 года.

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