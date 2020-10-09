«Должны переболеть до 75% жителей»: когда у челябинцев появится иммунитет к коронавирусу

Пока нет прививок, уповаем на маски. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области сезонный рост простудных заболеваний, а вместе с ними поднимает голову коронавирус. Если раньше за сутки прирост составлял чуть больше 70 человек, то теперь эта цифра приближается к сотне. Почему заболевших все больше и как защититься от заражения, рассказал главный эпидемиолог Челябинской области кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.

— Нынешний подъем обусловили несколько факторов. Это активные контакты с заболевшими в организованных коллективах, внутри семьи и слабая защита от инфекции. В разных формах ковидом переболели от 17,5 тысяч до 30 тысяч южноуральцев. Для создания популяционного иммунитета это слишком мало. Чтобы сформировался популяционный иммунитет, должны переболеть до 75% населения области, — заявил Александр Выгоняйлов.

По словам медика, переломить ситуацию поможет вакцина от коронавируса. Но пока она недоступна, следует защищаться от заражения по-другому.

— Коронавирус — это инфекция близкого контакта. Преимущественно она передается воздушно-капельным путем. Поэтому нужно носить маску во всех общественных местах, соблюдать санитарную дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга и постоянно применять спиртовые антисептики, — говорит Выгоняйлов. — Если вы находитесь в подъезде, не пользуйтесь лифтом, а поднимитесь пешком. Если вы находитесь в общественном месте или в местах общего пользования, обязательно носите маску. Маска снизит или минимизирует количество занесенного на слизистую вируса. Важна именно инфицирующая доза. Если вы к чему-то прикоснулись руками, обязательно обработайте их антисептиком.

Также эпидемиолог напомнил, как правильно носить маску. Она должна закрывать все дыхательные пути — и нос, и рот. Если маска одноразовая, ее следует менять каждые два часа. Если маска многоразовая, не забывайте ее стирать и обрабатывать. Если вы в течение дня касаетесь маски руками, то не забывайте их каждый раз обрабатывать спиртосодержащими антисептиками.

Ранее челябинский минздрав рассказал, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням и назвал важный отличительный признак новой инфекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru