«А потом здоровых повезут?»: 5 вопросов о работе «ковидных» такси в Челябинской области

В Челябинской области пациентов на КТ будут возить в такси Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области пациентов с пневмонией и с показаниями для прохождения КТ будут возить водители «Яндекс.Такси». Об этом сегодня сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Новость вызвала множество вопросов, разбираемся подробнее.

После больных такси будут возить здоровых клиентов?

Пассажирам такси не стоит волноваться за свое здоровье, потому что больных будут возить специальные машины, прикрепленные к медучреждениям.

— Пациентов буду привозить на КТ и обратно, если это потребуется. Это будут не те машины, которые мы вызываем в приложении, — объяснила Ирина Гехт.

Сколько «ковидных» такси появится в Челябинской области?

Они будут работать в двух крупных городах региона: Челябинске и Магнитогорске.

— Это будет 19 машин, прикрепленных к медучреждениям Челябинска, и 12 машин — в Магнитогорске, — уточнила Ирина Гехт.

Сколько вызов будут принимать машины?

Эта мера снизит нагрузку на скорые помощи, которые часами стоят в очереди на КТ, и поможет принимать больше больных.

— За сутки одна машина будет принимать 25 вызовов, — рассказала Ирина Гехт.

За чей счет поездка?

Больным оплачивать такси не придется.

— Финансировать будет благотворительная организация, так как у нас нет возможности выделить деньги из бюджета, — подчеркнула Ирина Гехт.

Надолго ли разгрузят скорые?

— В условиях подъема сезонной заболеваемости мы заключим контракт на месяц и будем готовы продлить его до конца 2020 года, если это потребуется, — рассказала Ирина Гехт.

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