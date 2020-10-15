Так болела или нет? Журналист КП-Челябинск получила странный результат теста на антитела к COVID-19

Результат первого теста был отрицательным, второй уже положительный Фото: Валентина ВАГАНОВА

В мае и в сентябре этого года Роспотребнадзор брал анализы крови у волонтеров на антитела к COVID-19, чтобы узнать, какая часть населения перенесла коронавирус. На днях челябинцам начали поступать результаты второго теста.

Чтобы расшифровать их, нашему журналисту пришлось провести целое расследование. Представляете, каково рядовым челябинцам? Что в документах — не понятно, а по телефону Роспотребнадзора просто не дозвониться.

Как и на первом этапе, ждать пришлось долго — три недели. Сообщили тоже весьма странным образом. В прошлый раз позвонили с неизвестного номера (сначала думала, что мошенники), в этот раз пришло письмо на электронную почту, отправитель которого был обозначен как «Юрист» (чуть не отправила в спам).

«Коэффициент позитивности: 2,3», — говорилось в сообщении.

Результаты пришли не с официального адреса Роспотребнадзора

— Какой еще коэффициент позитивности? — читаю уставшими глазами после рабочего дня, с выражением лица «грампи кэт».

Гугл подсказал, что «коэффициент позитивности» — это относительное значение содержания антител в крови, если больше одного, значит, они есть.

СНАЧАЛА РАДОСТНО, А ПОТОМ СТРАШНО

Первый тест в мае был отрицательным. С тех пор ухудшения самочувствия не наблюдалось. И вдруг выясняется, что я переболела? Первая реакция: «Ух ты!» Будто в лотерею выиграла. А потом наступила легкая паника: «Вдруг я кого-то заразила?»

— Да не может быть! — восклицаю я.

С момента первого тестирования ухудшения самочувствия не наблюдалось Фото: Валентина ВАГАНОВА

Что означает цифра 2,3? Никакой расшифровки в полученном мною письме не было. Вот и сиди-гадай! Дозвониться по указанному номеру не удалось — там хронически занято, как и по всем телефонам местного ведомства.

На федеральной горячей линии Роспотребнадзора ответили как у шутке про банковские карты: где делали, туда и обращайтесь. Позвонила в ГКБ №11, но там тоже не смогли помочь. Предложили записаться к терапевту, а затем дали еще какой-то номер, по которому никто не отвечал.

ЕСТЬ ЛИ ИММУНИТЕТ?

В рамках исследования брали кровь из вены на определение иммуноглобулинов G к вирусу SARS-CoV-2. Они синтезируются последними и являются своего рода «архивом» перенесенной инфекции.

— Вы переболели либо очень давно (что навряд ли, ведь первый анализ был относительно недавно), либо в легкой форме. Показатели очень маленькие, поэтому говорить, что Вы уже не заразитесь нельзя. Более-менее стойкий иммунитет вырабатывается, когда показатели 10-30. При этом показатели G могли подрасти, если анализ брали прямо под конец болезни или сразу после, — прокомментировал в личной беседе врач одного из ковидных госпиталей Челябинска, работающий в «красной зоне».

Для каждой тест-системы свои критерии Фото: Валентина ВАГАНОВА

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов пояснил, что результаты надо сверять с инструкцией к конкретной тест-системе, по которой проводили анализ. Универсальных показателей нет. Но цифра 2,3 действительно не очень большая. Возможно, это вообще погрешность теста. Для сравнения: у тех, кто переболел, она может составлять несколько десятков.

— Это говорит, что человек встречался с коронавирусной инфекцией. Такая встреча могла закончиться коротким бессимптомным носительством. Защищен человек от коронавируса или нет при коэффициенте в 2,3 — вопрос дискуссионный, — отметил Александр Выгоняйлов. — Кроме самих антител у человека остаются клетки памяти. Может быть, в следующий раз, встретившись с этим вирусом, клетки памяти наработают дополнительные антитела и человек будет защищен. Если инфицирующая доза будет высокая, может развиться инфекционный процесс потому, что антител недостаточно.

Как отмечают специалисты, даже если вы получили положительный результат теста на антитела, это вовсе не значит, что теперь можно не носить маску и забыть о других мерах. Особенно, если вы не чувствовали ухудшения самочувствия.

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