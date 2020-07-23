Что и требовалось доказать: журналист КП-Челябинск получила результаты бесплатного теста на антитела к COVID-19

23 Июль 2020 2020-07-23T12:11:18+03:00

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Южноуральцы, принявшие участие в бесплатном тестировании на антитела к коронавирусу начали получать результаты. Об итогах исследования сообщают по телефону, а не по почте, как обещали ранее.

— Ирина Евгеньевна? — раздался в трубке уверенный мужской голос, каким обычно предлагают кредитные карты или предлагают спасти деньги от мошенников.

Я уже приготовилась дать отпор, как мне сообщили, что антитела не обнаружены. Что, в общем-то, и требовалось доказать. Симптомов болезни не было, контактов с больными тоже.

Читательница КП-Челябинск Юлия сдавала тест вместе с ребенком. Говорит, младшая дочь сильно болела в феврале, температура 39 держалась неделю. Подали заявку на участие в тестировании всей семьей, но позвали только Юлию и старшую дочь.

— По дочке сообщили. Нет антител. Моих результатов еще нет, — рассказала она.

Напомним, для участия было отобрано 2800 южноуральцев. Включить в выборку обещали самых разных людей по возрасту, профессиям и месту жительства. В анкете также были вопросы, ставили ли вам диагноз COVID-19, выезжали ли вы за пределы региона или страны, а также даже о самочувствии в данный момент.

КСТАТИ

Анализ на антитела можно сдать в частной клинике. Обойдется это в сумму 1500-2000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU