Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 19 октября 2020: челябинцы скорбят по легендарному доктору и обсуждают смерть простой старушки

В эти дни каждый надеется, что врачи будут бороться за него до последнего.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Наша землячка Ирина Шейк уже позирует в модных купальниках грядущего лета. Но доживет до него не каждый. Челябинск накрыла вторая волна коронавирусной пандемии. Медики отмечают резкий рост числа зараженных и смертельных случаев.
По данным минздрава Челябинской области, на раннее утро 19 октября диагноз «коронавирус» официально подтвержден у 18 тысяч 514 южноуральцев. За последние сутки инфекцию подхватили 110 южноуральцев, в том числе двое школьников. При этом классов и школ, закрытых на карантин по коронавирусу, в Челябинской области сегодня нет.
На лечении остаются 3 тысячи 780 человек.
Инфографика: коронавирус74.рф.
Медики давно заметили, что вторая волна пандемии переносится тяжелее — инфекция оставляет все больше жертв. В минувшее воскресенье область установила печальный рекорд: от короны скончались семеро заболевших.
Собственно от ковид умерла женщина 62 лет. Еще шесть человек скончались от осложнений, вызванных сопутствующими болезнями. Это:
— 54-летний мужчина с сахарным диабетом и гипертонией;
— 71-летний мужчина с онкологией;
— 80-летний мужчина с раком легкого и больным сердцем;
— 68-летняя женщина с циррозом печени и гипертензией;
— 71-летний мужчина с атеросклерозом коронарных артерий и постинфарктным тромбозом.
Всего с начала пандемии в регионе скончались 572 человека с диагнозом «коронавирус».
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat.
Коронавирус в Челябинске
Накануне стало известно, что ковид унес жизнь почетного гражданина Челябинска Николая Тарасова. Легендарный челябинский доктор скончался на 87-м году жизни. Николай Тарасов работал в области урологии, многие узкие специалисты этого профиля называют его своим учителем. Соболезнования семье уже выразил минздрав региона, а также администрация города.
Еще больше эмоций у простых горожан вызвала смерть незнакомой старушки.
Пациенты ковидного отделения ОКБ № 2 выложили в соцсети видео умирающей возрастной пациентки. По словам автора ролика, женщина четыре дня пролежала без лекарств и привязанная к кровати. Неравнодушные горожане попытались найти родственников больной. Но помочь женщине не успели — бабушка все-таки умерла.
Медики ОКБ № 2 заявили, что оказали пенсионерке весь объем помощи, но она была термальной больной, то есть уже ждала своей смерти. И тем не менее многие осуждают врачей за черствость - никто не хочет уйти из жизни при таких обстоятельствах.
Коронавирус в Челябинской области
Жители области в эти дни жалуются на то, что не могут дозвониться до поликлиник.
Ранее в помощь практикующим медикам в поликлиники пришли студенты медвузов. А теперь власти решают проблему коммуникации. Скоро в области начнет работать универсальная горячая линия. По номеру телефона 8-800-201-41-88 можно будет вызвать врача.
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