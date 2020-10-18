Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 19 октября 2020: челябинцы скорбят по легендарному доктору и обсуждают смерть простой старушки

В эти дни каждый надеется, что врачи будут бороться за него до последнего. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наша землячка Ирина Шейк уже позирует в модных купальниках грядущего лета. Но доживет до него не каждый. Челябинск накрыла вторая волна коронавирусной пандемии. Медики отмечают резкий рост числа зараженных и смертельных случаев.

По данным минздрава Челябинской области, на раннее утро 19 октября диагноз «коронавирус» официально подтвержден у 18 тысяч 514 южноуральцев. За последние сутки инфекцию подхватили 110 южноуральцев, в том числе двое школьников. При этом классов и школ, закрытых на карантин по коронавирусу, в Челябинской области сегодня нет.

На лечении остаются 3 тысячи 780 человек.

Инфографика: коронавирус74.рф.

Медики давно заметили, что вторая волна пандемии переносится тяжелее — инфекция оставляет все больше жертв. В минувшее воскресенье область установила печальный рекорд: от короны скончались семеро заболевших.

Собственно от ковид умерла женщина 62 лет. Еще шесть человек скончались от осложнений, вызванных сопутствующими болезнями. Это:

— 54-летний мужчина с сахарным диабетом и гипертонией;

— 71-летний мужчина с онкологией;

— 80-летний мужчина с раком легкого и больным сердцем;

— 68-летняя женщина с циррозом печени и гипертензией;

— 71-летний мужчина с атеросклерозом коронарных артерий и постинфарктным тромбозом.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 572 человека с диагнозом «коронавирус».

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat.

Коронавирус в Челябинске

Накануне стало известно, что ковид унес жизнь почетного гражданина Челябинска Николая Тарасова. Легендарный челябинский доктор скончался на 87-м году жизни. Николай Тарасов работал в области урологии, многие узкие специалисты этого профиля называют его своим учителем. Соболезнования семье уже выразил минздрав региона, а также администрация города.

Еще больше эмоций у простых горожан вызвала смерть незнакомой старушки.

Пациенты ковидного отделения ОКБ № 2 выложили в соцсети видео умирающей возрастной пациентки. По словам автора ролика, женщина четыре дня пролежала без лекарств и привязанная к кровати. Неравнодушные горожане попытались найти родственников больной. Но помочь женщине не успели — бабушка все-таки умерла.

Медики ОКБ № 2 заявили, что оказали пенсионерке весь объем помощи, но она была термальной больной, то есть уже ждала своей смерти. И тем не менее многие осуждают врачей за черствость - никто не хочет уйти из жизни при таких обстоятельствах.

Коронавирус в Челябинской области

Жители области в эти дни жалуются на то, что не могут дозвониться до поликлиник.

Ранее в помощь практикующим медикам в поликлиники пришли студенты медвузов. А теперь власти решают проблему коммуникации. Скоро в области начнет работать универсальная горячая линия. По номеру телефона 8-800-201-41-88 можно будет вызвать врача.

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