«Встает в 9, уроки делает через день»: челябинка рассказала о домашнем обучении дочери

Если учиться дома, остается время на то, что любишь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед началом учебного года челябинка Наталья перевела свою дочь-шестиклассницу на семейное обучение. Женщина побоялась, что та заразиться в школе коронавирусом. Или что еще хуже: опять начнется дистант, который и без того потрепал семье нервы. Спустя два месяца Наталья твердо уверена: этот выбор был правильным. Приводим ее рассказ.

— На праздничную линейку моя дочь не ходила — в этом году их совсем отменили. Первое сентября получилось домашним — купили тортик, попили чаю. А 5 сентября все-таки пошли в школу — учебники получать. Кстати, больше мы в школе не появлялись. Учимся сами. В «Сетевой город» зайти не можем — новый пароль нам никто не прислал. Иногда я слежу за родительским чатом, и понимаю, что мы проходим программу быстрее, чем дети в классе. Хотя уроки дочь делает всего четыре или три раза в неделю, правда, сразу за несколько дней.

Я работаю на дому дистанционно. Дочь встает примерно в девять утра. И, как все дети, сразу хватает в руки планшет. Приходится контролировать, чтобы все же садилась за свои учебники.

Каждое воскресенье я даю дочери задание по всем предметам на всю неделю. С изучением новых тем она справляется сама. Я и раньше ей делать домашку не помогала. Только по математике иногда приходится пояснять. Формулировки в учебнике порой такие, как будто их сознательно составляют, чтобы без педагога ученик не разобрался.

На промежуточные контрольные в школу нас пока не вызывали. Будем сдавать зачеты в конце учебного года. Конечно, к этому времени что-то уже забудется. Ничего, повторим. Я не верю, что бывают дети, которые помнят все темы учебника от и до. Раньше дочка училась на одни пятерки. Так что, думаю, справимся.

Вместо физкультуры мы ходим в бассейн — нам сказали, что зачтут эти занятия. С трудами, с музыкой разберемся потом, пока об этих предметах не думали.

Благодаря семейному обучению у дочери остается свободное время. Раньше мы после школы голодными сразу бежали в школу искусств. А теперь еще успеваем в бассейн и углубленно изучать программирование, английский. Пришлось купить онлайн-курсы, но не жалеем: эти предметы нравятся дочери. Возможно, с ними будет связана ее профессия.

В целом семейное обучение нравится. С подругами дочь встречается в школе искусств, во дворе — дефицита общения нет. Но все же в следующем году, когда в программ появятся геометрия, физика, химия, мы планируем вернуться в школу. Эти предметы все-таки нужно изучать с учителем. Либо покупать доступ к электронной школе. Также мне кажется, что не стоит уходить на семейное обучение в начальной школе. В 1-4 классах учительница одна, она ребятам как вторая мама. А вот в пятом, шестом детей бросают из класса в класс, требования педагогов разнятся — тут приспособиться очень сложно, особенно на дистанте. Можно освоить программу и дома.

Но имейте в виду: с обучением на дому справятся только те дети, кто умеет работать самостоятельно и понимает, что такое ответственность. Иначе мамам и папам придется нанимать репетиторов — тогда уж лучше учиться в школе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Побег от дистанта: челябинцы начали переводить детей на семейное обучение и уже пожалели

Что не так с учебой на дому (подробнее)

Дистанционное обучение в Челябинске: какую технику купить для школьника в 2020 году

Какую технику купить для школьника в 2020 году, что лучше компьютер или ноутбук (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru