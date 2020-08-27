Самое сложное при обучении на дому, чтобы ребенок прислушался к вам, как к учителю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дочь знакомой — умница и отличница, гордость школы. Но в седьмой класс она не пойдет. На семейном совете решили: девочка будет учиться дома. Родителей напугал потенциальный дистант, который могут ввести во время второй волны коронавируса.

— Я в этом цирке участвовать не хочу! Это в начальной школе дистант — ерунда. А когда у тебя 15 учителей, с которыми нет обратной связи, но ты обязан сделать домашку, это та еще радость! — кипятится мать школьницы.

На днях женщина написала заявление в городской комитет по делам образования с просьбой перевести ее дочку на семейное обучение. Но уже через день пожалела. Оказалось, что это не самая лучшая форма освоения знаний. Почему и какие еще есть возможности обучать дома, рассказали в минобре Челябинской области.

«РАЗМЫШЛЯЮТ, НО МАССОВО НЕ УХОДЯТ»

— Сегодня мы наблюдаем всплеск интереса к домашнему обучению. Родители спрашивают, что да как. Размышляют. Но массово из школы дети не уходят. Если вы все-таки собираетесь обучать ребенка дома, то заранее изучите, какие формы возможны, все их плюсы и минусы, — говорит пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

Современный закон «Об образовании» предлагает две формы обучения на дому — семейное или индивидуальное обучение. Перейти на них можно в любое время, хоть посреди года. И вернуться в класс — тоже.

Правда, есть одно «но». Если школа престижная, место ребенка могут занять. Тогда придется искать другое учебное заведение.

СЕМЕЙНОЕ ОБУЧЕНИЕ

— В этом случае школа полностью устраняется от обучения ученика и не несет никакой ответственности за его знания, — говорит Светлана Платонова.

На практике это выглядит так. Родители пишут заявление о переводе в городской комитет по делам образования и забирают ребенка из школы. Далее они могут нанимать репетиторов или обучать чадо сами. Школа подключится лишь на этапе аттестации школьника. Экзамены по предметам в конце учебного года ребенку все же придется сдавать.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

— В этом случае школа — полноценный помощник. Ребенку составляют индивидуальный график учебы. Предметы он будет осваивать сам, но проходить проверку знаний придется чаще. Педагоги могут звонить родителям, интересоваться ходом учебы. А сам ребенок во время зачетов может проконсультироваться с педагогом по непонятным ему вопросам, — объясняет Светлана Платонова.

Для перехода на индивидуальное обучение заявление пишут директору школы. Сложность в том, что не каждая школа работает с такими детьми. Если подобная форма не предусмотрена уставом школы, вам придется искать другое учебное заведение.

ЗА РАБОТУ УЧИТЕЛЯ МАТЕРИ НЕ ЗАПЛАТЯТ

От обучения на дому многие ждут дополнительных бонусов: либо учителя начнут ходить к вам домой, либо родителям выплатят компенсацию.

— Разочарую. Домой к здоровым детям педагоги не ходят, а их родителям не положены выплаты, — категорична Светлана Платонова.

Дополнительная поддержка предусмотрена только для инвалидов, которые не способны физически посещать школу. Педагоги действительно навещают их дома, а родители получают компенсацию за питание в школе.

Ранее чиновники рассказали, как будет организовано очное обучение школьников в Челябинской области с 1 сентября. И когда могут ввести карантин по ковид, если в школе появятся заразившиеся коронавирусом.

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