Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 20 октября 2020: кто зарабатывает на очередях в больницах и как болеют COVID-19 повторно

В Челябинске возобновили санобработку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ситуация с коронавирусом в Челябинской области заметно осложнилась этой осенью. Жители региона вынуждены ожидать приезда скорой помощи по несколько дней. В правительстве региона планируют сократить срок ожидания до трех суток. Для этого они увеличивают штат медработников и закупают новые машины.

Кстати, на следующей неделе в большинстве школ Челябинской области начинаются осенние каникулы. Но уже сегодня десятки классов отправлены на карантин по ОРВИ. Власти не исключают, что каникулы в регионе продлят по примеру Москвы.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 20 октября 2020.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро, 19 октября, зарегистрировали 107 новых случаев, четверо из них школьники. За время пандемии в регионе 18621 человек заразился COVID-19.

За день выписали 10 пациентов. Всего в Челябинской области коронавирусом переболели 14130 человек.

За сутки скончалось семеро заболевших. У троих женщин (71 год, 72 года и 77 лет) новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти, у четверых COVID-19 был сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 73 года: острый инфаркт миокарда, атеросклероз коронарных сосудов;

— пациентка, 74 года: острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациент, 64 года: атеросклероз коронарных артерий, гипертоническая болезнь;

— пациент, 84 года: сахарный диабет с нарушением центрального кровообращения, атеросклероз коронарных артерий.

Cтатистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Власти Челябинской области готовы открыть обсерваторы для семей, где есть больные коронавирусом. Такое заявление в понедельник, 19 октября, сделала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Предполагается, что в там смогут пройти изоляцию близкие пациентов, которые лечатся от коронавируса дома. Им предоставят палаты на базе местных профилакториев.

— Если у челябинцев будет желание изолироваться от больного родственника, мы предоставим им место в обсерваторе на базе местных профилакториев, — заявила Ирина Гехт.

Гехт заявила, что в регионе готовы открыть обсерваторы для семей Фото: Валентина ВАГАНОВА

В ежедневном режиме правительство Челябинской области возобновляет брифинги по ситуации с коронавирусной инфекцией. Так, со вчерашнего дня полностью на лечение коронавирусной инфекции переходит городская больница №8. Помимо этого, ковидный госпиталь открыт и на базе Троицкой больницы. А в селе Подовинное — база для долечивания больных. На такую же задачу работает областной центр реабилитации на озере Смолино в Челябинске.

Среди челябинцев, заразившихся коронавирусом нынешней осенью, есть пациенты, которые столкнулись с новой инфекцией во второй раз. Про особенности повторного заражения рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Случаи повторного заражения есть. Однако люди переносят болезнь по-разному. Те, кто переболел по весне в легкой форме, сейчас слегли с тяжелыми пневмониями. А те, кто раньше болел тяжело, сейчас получают положительный результат, но не имеют никакой симптоматики, — рассказала Ирина Гехт.

По словам чиновника, после болезни естественная защита сохраняется около пяти месяцев, а потом антитела исчезают и человек может подхватить инфекцию вновь.

Коронавирус в Верхнем Уфалее

Вчера, 19 октября, главу Верхнего Уфалея Веру Ускову увезли в больницу с подозрением на коронавирус.

— Примерно неделею назад Вера Николаевна ушла на больничный. Сегодня ее госпитализировали, но результатов теста еще нет, — рассказали в администрации города.

Веру Ускову госпитализировали с подозрением на коронавирус. Фото: ufaleyadmin.ru

Коронавирус в Магнитогорске

Жители Магнитогорска решили открыть новый бизнес на фоне пандемии коронавируса. Теперь они стоят в больничных очередях за деньги. Объявления об этом можно найти на Avito.

— Больше не нужно тратить время на ожидание в очередях часами. Вместо этого можете заняться своими более важными делами, — пишут авторы одного из таких объявлений.

Так, один час ожидания в очереди обойдется человеку в среднем 200 рублей. При этом заказчиков просят сообщить о посещении больницы за несколько дней до своего визита.

Коронавирус в Челябинске

На минувшем аппаратном совещании в администрации Челябинска вновь обсуждали соблюдение масочного режима. Глава города Наталья Котова распорядилась провести проверку в ночных клубах, чтобы отдыхающие горожане не забывали надевать маску даже на танцполе.

— Продолжаем проверять, соблюдаются ли ограничения, — заявила Наталья Котова. — Нужно обратить внимание на работу ночных клубов, в которых проводятся массовые мероприятия.

Помимо этого, в городе продолжаются рейды по торговым точкам и общепитам. За прошедшую неделю сотрудники управления безопасности жизнедеятельности провели 16 рейдов, в которых не было выявлено ни одного нарушения. Также возобновилась санитарная обработка дворов и подъездов.

Теперь в клубе только с маской Фото: "КП" Архив

Коронавирус оборвал жизнь почетного гражданина Челябинска, заслуженного врача России Николая Тарасова. Прощание с легендарным доктором состоится во вторник, 20 октября. Близкие рассказали, как можно проводить Николая Тарасова в последний путь.

Прощание состоится в библиотеке бывшего института усовершенствования врачей на проспекте Победы, 287. Церемония будет длиться с 13.00 до 15.00. Предполагая, что желающих отдать дано памяти выдающему врачу будет много, сын Тарасова попросил соблюдать правила безопасности.

— Для отца всю жизнь главный приоритет — жизнь и здоровье пациента! Я очень вас прошу, если вы болеете или сидите в карантине, оставайся дома, поберегите себя и окружающих. Я и близкие просим соблюдать вас масочный режим. Надеюсь, иллюзий больше нет, — написал на своей странице в Facebook Андрей Тарасов.

Николай Тарасов ушел на 87-м году жизни. Фото: из архива семьи.

Этой весной, перед отправкой школьников на дистант, многие семьи успели внести аванс за питание детей в школах. А уже с этого года ребят с 1 по 4 класс кормят бесплатно. На счетах «Уральского комбината питания» зависли большая сумма. Родители из Челябинска заявили, что очень сложно вернуть свои деньги обратно. Однако это все-таки можно сделать. Более подробно читайте в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 20 октября 2020 года.

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