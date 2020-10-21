Каникулы не дистант - домашек не будет. Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о продлении осенних школьных каникул 2020. По примеру Москвы их растянут на две недели, хотя обычно ребятам хватало одной. Рассказываем, на какой эффект рассчитана эта мера, и чем займутся в свободное время дети и педагоги.

КОГДА ЗАКРОЮТСЯ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ?

Хорошо это или плохо, но в Челябинской области нет единого графика школьных каникул. Кто-то каникулы уже отгулял, кто-то отправится на них в ближайшие две недели — 26 октября или 2 ноября.

— Скорее всего, школы не будут изменять этот график. Каникулы начнутся с даты, на которую они запланированы. Но будут длиться не неделю, а две. И только те учебные заведения, где 16 ноября должны начаться вторые осенние каникулы, пойдут на отдых на неделю раньше запланированного срока, — рассказала пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

Впрочем, в отдельных случая школы могут корректировать график, исходя из текущей эпидобстановки.

ЧЕМ ЗАЙМУТСЯ УЧИТЕЛЯ?

Обычно каникулярное время педагоги используют, чтобы подбить отчеты, провести педсовет, привести в порядок школьный инвентарь. То есть в школу они все же ходят.

— В этом году принято решение, что весь персонал школы не будет работать в каникулы. Это касается и педагогов, и администрации, и технического персонала. При этом люди получат зарплату за вторую неделю каникул. Такую же, как за первую, — замечает Платонова.

КАКОЙ ЭФФЕКТ ДАСТ ПРОДЛЕНИЕ ОТДЫХА?

Многие дети, подхватив коронавирус, переносят болезнь бессимптомно и представляют опасность для учителей. Педагоги как раз болеют чаще, чем дети — и ОРВИ, и коронавирусом. Из-за этого целые классы уходят на вынужденный дистант.

Например, в Челябинске на середину октября случаи заражения коронавирусом есть в 25 школах (50 классов), а также в четырех детских садах (восемь групп). Такие данные озвучила пресс-служба Челябинской городской думы.

— Наша задача — разорвать цепочку передачи вирусов. И дать возможность школьникам, педагогам вылечиться и восстановить свои силы, — говорит Светлана Платонова.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ШКОЛАХ?

Перед уходом на каникулы школы обязаны провести генеральную уборку в классах, спортзалах, столовой и в коридорах. Перед выходом детей с каникул — еще одну.

Кроме того, за время каникул в учебные заведения купят дополнительные рециркуляторы для обеззараживания воздуха и другие средства защиты.

КАК БУДУТ НАГОНЯТЬ ПРОГРАММУ?

Многие опасаются, что во время каникул детям придется учиться дистанционно — выполнять задания дома, чтобы к весне полноценно освоить каждый предмет.

— Каникулы — это не дистант. Никаких домашних заданий во время каникул у детей не будет Они должны отдыхать. Многие педагоги, боясь возможного карантина, уже в сентябре проходили программу более быстрым темпом, поэтому за неделю каникул никто не отстанет, — успокаивает Светлана Платонова.

Кстати, глава региона Алексей Текслер пообещал, что на время каникул школьники получат бесплатный доступ к развивающим программам и киберспортивным турнирам.

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