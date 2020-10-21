«Теперь будут разносить заразу в торговых центрах»: как родители челябинских школьников отреагировали на продление осенних каникул

Дети будут отдыхать две недели вместо одной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение продлить школьные каникулы на неделю в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом. Теперь ученики будут отдыхать две недели вместо одной.

Родители школьников молниеносно отреагировали на заявление губернатора в его инстаграме. Порой мнения разнятся, но большинство южноуральцев обрадовались такому решению.

— Я уж боялась, что дистант будет... Каникулы все-таки лучше, не надо будет страдать как минимум над этими заданиями и детям, и родителям.

— Неплохой компромисс между противниками дистанционки и теми, кто просил закрыть школы.

— Правильное решение, за это время как раз ситуация стабилизируется, кто болеет — долечится, и можно будет спокойно учиться.

Некоторые горожане посчитали, что каникулы не помогут приостановить рост заболеваемости, ведь школьники вместо учебы будут гулять, в том числе и в местах большого скопления людей.

— Если уж продлили детям каникулы, то начните их гонять из ТЦ, где они создают столпотворения. Они не передают заразу в школе, зато теперь передают ее в ТЦ.

Для того, чтобы школьникам было чем заняться дома, обсуждается вопрос с введением дополнительных онлайн занятий, а также проведением киберспортивных турниров.

— Сын оценил идею проводить киберспортивные турниры. По-моему это отлично, особенно если будет много разных занятий, чтобы каждый что-то интересное смог найти.

Однако консервативные жители региона считают, что такие «ноу-хау» ничего полезного детям не дадут, и нужно продолжить обучать школьников очно, несмотря на пандемию.

— Что за бред-то, какие онлайн занятия? Общение живое, человек рядом с человеком, и ничего другого. Я за общение детей и взрослых, общаемся и будем общаться.

К обсуждению подключились и студенты. В колледжах и вузах введение каникул пока носит лишь рекомендательный характер, но некоторые считают, что и там обучение стоит приостановить.

— Я считаю, что правильнее дать большую паузу студентам, так как мы в два раза старше школьников и находимся в большей зоне риска. Плюс ко всему в вузах и колледжах преподавательский состав старше, который также попадает в высокую группу риска.

— Закрыть колледжи и вузы и сделать карантин будет лучшим решением.

Напомним, решение о продлении школьных каникул губернатор опубликовал на своей странице в инстаграме. Пока ученики будут находиться дома, школы оснастят дополнительными рециркуляторами воздуха и другими средствами защиты.

Перед началом учебного года челябинка Наталья перевела свою дочь-шестиклассницу на домашнее обучение. Такое решение она приняла из-за страха, что девочка заразится коронавирусом в школе. Спустя два месяца женщина уверена, что все сделала правильно. Подробности в нашем материале.

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