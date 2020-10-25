За семью замками: как выбрать дверной замок, чтобы быть спокойным за свой дом

Вы когда-нибудь задумывались, кому вы доверяете безопасность своего дома? Маленькому механизму, который эволюционирует уже более 2000 лет. Дверной замок — устройство, без которого даже самая прочная дверь не имеет смысла. Давайте разберемся, какие основные виды замков ставят на входные двери, когда они появились и как устроены.

ВИДЫ ЗАМКОВ

Чаще всего входную дверь комплектуют двумя замками: сувальдным и цилиндровым. «Зачем два?» — спросите вы. Все довольно просто: замки имеют принципиальные отличия конструкции, а значит, для взлома потребуются разные инструменты, навыки и гораздо больше времени. Также повышается пассивная безопасность двери, ведь если злоумышленник увидит два или три сложных замка, то, возможно, вообще откажется от взлома.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Интересный факт — первые замки появились еще в 705 году до н.э. на территории современного Ирака. Иными словами эволюция замков длится почти 3000 лет. Но первые механизмы, которые напоминают современные замки, появились только 200 лет назад. В 1784 году Джозеф Брам запатентовал первый цилиндровый замок, который почти не отличался от современных. А уже в 1818 году прототип первых сувальдных замков изобрели братья Джереми и Чарльз Чебб.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Изобретение братьев Чебб называлось «детекторный» замок. Оно близко по строению к современным замкам с той разницей, что в нем использовалось два ключа: если замок пытались открыть чужим ключом — он блокировался и требовался второй ключ, чтобы его разблокировать.

СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК

Сувальдный замок (от слова «сувальд», а не «сувать») имеет довольно простую конструкцию. Он состоит из: корпуса, пластин (сувальдов) и засова. Когда ключ поворачивается в замочной скважине — зубцы на ключе совмещают прорези в сувальдах и засов приходит в движение с помощью приводного зуба на ключе.

Плюсы:

— Надежность: он может долгое время работать на улице, ведь сувальды довольно крупные и не боятся пыли и грязи;

— Его сложно взломать с помощью высверливания или распиливания, как, например, цилиндровый замок, особенно если сувальды сделаны из закаленной стали;

— Можно повысить секретность за счет ложных пазов, системы распознавания отмычек и большого количества сувальдов.

Минусы:

— Длинный ключ не всегда удобно носить в кармане;

— Если вы потеряете этот самый ключ — придется менять замок целиком, а не только «личинку», как в случае с цилиндровым замком;

— Замочная скважина пропускает сквозняк, звуки и запахи.

ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК

Цилиндровый замок так называется, потому что внутри корпуса замка находится цилиндр со штифтами. Штифты разной длины внутри замка разделены на две части и подпружинены, поэтому когда ключа нет в замке или вставлен чужой ключ — штифты препятствуют повороту цилиндра. Когда в замке родной ключ, края половинок штифтов находятся точно на границе между цилиндром и корпусом, в результате цилиндр можно повернуть ключом.

Плюсы:

— Компактность механизма и ключа;

— При потере ключей или поломке механизма, цилиндровый замок легко заменить;

— Меняется не весь замок, а только секретный механизм — «личинка» замка.

Минусы:

— Можно вырвать или высверлить обычной дрелью;

— Штифты находятся близко к замочной скважине, поэтому замок боится отмычек.

КЛАССЫ ЗАМКОВ

Возможно ли измерить величину, которая говорит о стойкости замка к взлому? Конечно! Есть целая система классов, которая оценивает прочность, безотказность, и секретность замка. Согласно общеевропейской классификации дверные замки имеют 4 класса, которые обозначаются A,B, C, D или римскими цифрами (I-IV).

Первый класс (I или A) — самый низкий класс замка. Такой замок взломает даже непрофессионал менее чем за 5 минут. Их ставят на межкомнатные двери, для подсобных помещений.

Второй класс (II или B) — простой человек такой замок уже вскрыть не сможет, а у профессионала на это уйдет более пяти минут. Такие замки обычно ставят на дешевые двери.

Третий класс (III или C) — это механизмы повышенной надежности и на их взлом у профессионала уйдет 10-20 минут, а за это время его могут запросто заметить. Именно такие замки лучше всего ставить на входные двери ваших квартир и домов.

Четвертый класс (IV или D) — самый взломостойкий класс замка. На его открытие у профессионала уйдет от 30 минут.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Есть пара простых способов улучшить взломостойкость замков.

Бронепластина

Лист из определенной марки стали с высокой твердостью называют бронепластиной.

Устанавливают бронепластину внутри двери, перед замком. Пластину используют как с сувальдными замками, так и с цилиндровыми, но для первых она встречается гораздо чаще, потому что способ высверливания сувальдного замка более популярен, чем у цилиндровых корпусов.

Броненакладка

Броненакладки бывают двух типов: для цилиндровых и сувальдных замков. В случае с цилиндровым замком броненакладка защищает от высверливания и выбивания.

Для сувальдных замков броненакладка выполняет уже две функции. Во-первых, она защищает от механического воздействия, как в случае с цилиндровым замком. Во-вторых, она заставляет вставлять ключ в замочную скважину под углом, таким образом работа отмычками усложняется.

ЗАМКОВЫЙ КАРМАН

Для хорошей фиксации корпуса замка в двери применяют замковый карман. Он позволяет увеличить жесткость конструкции и обезопасить замок от силового воздействия, например, когда дверь отжимают домкратом. Карман приварен к каркасу двери и состоит из стали толщиной примерно в десять миллиметров.

ПРОТИВООТЖИМНЫЕ РИГЕЛИ

Не стоит забывать про поворотные или противоотжимные ригели. Они препятствуют отгибанию двери с помощью домкрата. Работают они так: когда дверь пытаются вырвать, ригель цепляется за короб и не дает этого сделать.

Даже самый сложный замок можно взломать, это ни для кого не секрет. Тогда какой смысл ставить дорогие, навороченные замки с броненакладками, если их все равно могут вскрыть? А смысл в том, чтобы предупредить взлом, ведь ни один вор не будет пытаться вскрыть дверь, если не знает, какие замки в ней установлены и какой «улов» ждет за ней. Поэтому профилактика в виде хороших замков с броненакладками, скорее всего, заставит выбрать другую цель.

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