«Отказалась от ребенка, а потом передумала»: что известно о семье младенца из Челябинска, выброшенного в реку

Ребенка якобы похитили около этого дома. Фото: Google maps

Семимесячного ребенка, найденного в реке Миасс после инсценированного похищения, несколько месяцев назад вернули в неблагополучную семью органы опеки. Министр социальных отношений области Ирина Буторина в пятницу, 23 октября, затруднилась ответить, чем руководствовались соцработники, принимая такое решение.

— Когда малышу было семь дней, был составлен акт о помещении ребенка в лечебное учреждение. Это делали уполномоченные органы в связи с тем, что законный представитель ребенка находился в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт зафиксирован и послужил поводом, чтобы семью поставили на учет, — прокомментировала Ирина Буторина.

Мальчик родился в марте этого года, но органы опеки изъяли его из неблагополучной семьи. Летом 24-летняя мать попросила вернуть сына, так как якобы бросила пить. Малыша отдали, но прожил он с мамой и ее 29-летним сожителем всего пару месяцев.

— Изначально мама ребенка жила в Ленинском районе, а потом переехала в Калининский, где пара, собственно, и выкинула младенца в реку, а сами инсценировали его похищение, — рассказал КП-Челябинск источник в правоохранительных органах.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина назвала ситуацию вопиющей и заверила, что в ведомстве незамедлительно начали проверку.

— Мы понимаем, что управления социальной защиты населения Калининского и Ленинского районов Челябинска, а также профильное отделение Кризисного центра, располагая информацией о трудной жизненной ситуации в семье, не организовали работу должным образом, — признала Ирина Буторина. — В частности, семья не была поставлена на учет в качестве неблагополучной, как следствие — не проведена индивидуально-профилактическая работа. Сейчас сложно сказать, насколько обосновано было решение о возврате ребенка матери.

Министр заверила, что Минсоц обязательно даст оценку действиям сотрудников управлений соцзащиты населения в пределах компетенции. По итогам проверки будут сделаны выводы и приняты управленческие решения.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова запросила необходимые документы в органах опеки и попечительства. Как только они появятся в ее распоряжении, детский омбудсмен будет готова прокомментировать этот случай.

В областной прокуратуре по поручению руководителя надзорного ведомства Виталия Лопина уже организовали проверку органов системы профилактики и органов опеки в связи с возбуждением уголовного дела по факту смерти младенца.

— Установлено, что семья неблагополучная, состоит на учете в уполномоченных органах, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. — В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований закона о защите прав ребенка, полноте проведенной работы с семьей. Если будут выявлены нарушения закона — примем исчерпывающие меры, в том числе уголовно-правового характера.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Молодая женщина обратилась с заявлением в полицию о похищении младенца накануне вечером, 22 октября. Утверждала, что на нее напали грабители на улице Жукова, 52 в Металлургическом районе. Якобы она приехала в чужой район на такси по неверному адресу, а когда пошла пешком до нужного дома, кто-то сзади потянул ее за капюшон, и она потеряла сознание. Очнулась, а переноски с сыном, денег, ключей и телефона нет.

По тревоге подняли десятки полицейских. Но слова женщины оказались ложью — вместе с сожителем выдумала историю, чтобы замести следы. Молодая мать знала, что ребенок давно мертв.

— По предварительным данным, со слов родителей, ребенок скончался от заболевания, после чего они решили избавиться от тела и сбросили его в реку Миасс, — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Тело мальчика обнаружили в водоеме в районе улицы Университетская Набережная недалеко от ТРК «Родник». точную причину его смерти установят судмедэксперты.

Пока молодая мать и ее сожитель проходят по уголовному делу об убийстве в качестве подозреваемых.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru