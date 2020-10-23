«Выгнали, чтобы школу не трогали»: учительница из Златоуста прокомментировала свое увольнение за сторис в Instagram

Молодая преподавательница проработала в школе всего два месяца Фото: Анатолий ЖДАНОВ / Екатерина Шолохова/vk.com

Учительница начальных классов Екатерина Шолохова из Челябинской области прокомментировала свое увольнение из-за нецензурных видео в Инстаграме. По словам девушки, администрация школы не стала даже предупреждать ее о последствиях, а сразу уволила, чтобы не запятнать имидж учебного заведения.

— Да, сразу, — рассказала журналисту КП-Челябинск Екатерина Шолохова. — Директор решила просто откреститься от меня , чтоб школу не трогали.

О реакции коллектива на ее увольнение девушка рассказывать не стала и заявила, что больше ничего не будет комментировать. Мы попытались связаться с директором школы № 9 города Златоуста, однако преподавательский состав находился на совещании. Спустя некоторое время дозвониться до администрации не удалось.

Напомним, вчера стало известно, что 24-летнюю учительницу начальных классов уволили за то, что она публиковала в своем Инстаграме сторис с нецензурной лексикой. Там же были замечены фотографии с матерными подписями и видео, в которых она назвала своих учеников «спиногрызами». Сама Екатерина заявила, что публикации делала не она, а ее друг, с которым они поссорились.

Это уже не первый случай, когда в Челябинской области увольняют педагога за видео или фотографии. В прошлом году тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко отстранили от работы за эротические фотографии 20-летней давности, которые всплыли в сети. На момент создания снимков девушке самой было 20 лет и педагогом в спортивной школе она еще не работала, однако работы ее все равно лишили.

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