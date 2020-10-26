Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг обрадовался одной полоске на тесте

Валерий Гартунг получил отрицательный тест на ковид. Фото: личная страница героя в социальных сетях.

Депутат Государственной думы от Челябинской области Валерий Гартунг, недавно заболевший коронавирусом, сообщил о своем выздоровлении. И выложил в качестве доказательства снимок с одной полоской.

— Все! Коронавирус побежден! Сегодня тест отрицательный! — подписал снимок Гартунг.

Напомним, ранее депутат-южноуралец принимал участие в испытании вакцины «Спутник V», Но все-таки заразился коронавирусом. О своем интересном положении Гартунг узнал случайно: на прошлой неделе перед пленарным заседанием Думы всем народным избранникам проводили тестирование на коронавирус. У Валерия Карловича он оказался положительным.

Депутат не поверил результату теста, так как чувствовал себя отлично, и протестировался еще раз. Ответ опять пришел положительный.

Сегодня Валерий Гартунг чувствует себя отлично. А отсутствие вируса в организме подтвердил свежий тест. Но на пленарные заседания в Думудепутата не пустят еще в течение двух недель, так как медики до сих пор не пришли к единому мнению, как долго бывшие пациенты остается заразными.

— Жаль, но в Думу на ближайшие пленарные заседания я все равно не попаду, потому что в течение двух недель с момента обнаружения вируса полагается соблюдать изоляцию, — написал в соцсетях Валерий Гартунг.

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