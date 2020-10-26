Любовь зла: стала известна причина поножовщины между девочками-подростками в селе под Челябинском

Из-за парня подростки испортили себе жизнь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувшие выходные область шокировала история из села Русская Теча. Там в субботу вечером, 24 октября, 15-летняя девушка ударила ножом ровесницу. Мы узнали причину конфликта, из-за которого между девушками случилась драка.

По информации КП-Челябинск, полученной из компетентных источников, девушки не поделили парня.

— В субботу вечером они решились на разборки. Причем, каждая привела с собой группу поддержки. Сначала подростки ругались и спорили, а потом началась драка. У одной из девочек при себе оказался нож, и она пустила лезвие в дело, — рассказал наш источник.

Напомним, этот инцидент завершился печально для обеих соперниц. Одна в тяжелом состоянии находится в больнице. На вторую девушку завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 УК РФ). Ревнивице грозит реальное заключение, так как по ряду уголовных статей, в том числе и по этой, уголовная ответственность в нашей стране начинается с 14 лет.

На момент публикации материала мера пресечения еще не была избрана.

Но разбираться в конфликте будут не только органы. Во вторник, 27 октября, со своей проверкой в Русскую Течу отправится уполномоченный по правам детей в Челябинской области Евгения Майорова.

— Ситуация, которая произошла в Русской Тече, настоящая трагедия. И она оставляет много вопросов. Например, где та грань, когда дети переходят от слов к таким действиям? Можно ли было это предотвратить? Завтра мы решили выехать на место и разобраться в ситуации, — говорит Евгений Майорова.

По словам детского омбудсмена, ей интересно понять не только самих соперниц, но и других подростков, которые принимали участие в драке. А также поговорить с родителями соперниц и с педагогами, которые могли заметить конфликт на ранней стадии и, может быть, его предотвратить.

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