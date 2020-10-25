В Челябинской области девочки-подростки устроили поножовщину

Подозреваемой и пострадавшей нет и 16 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло вечером в субботу, 24 октября, в селе Русская Теча Красноармейского района. В ходе уличного конфликта, 15-летняя девушка ударила ножом свою 14-летнюю знакомую.

— Потерпевшая в тяжелом состоянии находиться в лечебном учреждении, — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ), устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Отметим, что это не единственный случай бытового конфликта за текущие выходные, когда южноуральцы пустили в ход острые предметы. В Металлургическом районе муж вывез жену в лес, нанес несколько ударов ножом и бросил умирать в лесу. Известно, что женщина младше него на 31 год. Подробности шокирующей истории в нашем материале.

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