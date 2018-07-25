2018-07-27T15:30:53+03:00
Общество

Новый скейт-парк откроют в центре Челябинска

Горожан зовут на спортивный праздник 26 июля
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
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Возле памятника Курчатову торжественно откроют скейт-парк 26 июля в 17:00. Его построили на деньги Русской медной компании.

— Затраты составили 5 млн. руб. Мы решили выделить деньги в ответ на запросы спортивного сообщества Челябинска. Скейт-парк передадут МБУ «Спортивный город», — заявили в РМК.

На открытии организуют праздник для школьников «Подарим нескучное детское лето». На нем выступят детские и молодежные коллективы города. Также к гражданам с приветственным словом обратятся официальные лица.

Новости компаний.

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