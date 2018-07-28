«В хорошие школы Челябинска будущих первоклашек тайно записывают за деньги»

28 Июль 01:00 2018-07-28T09:29:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Малыш еще сидит на горшке, а родители уже продумали его карьеру. Детей сегодня с пеленок водят на развивалки, а к выбору школы подходят как к выбору института.

Чиновники говорят, что в первый класс лучше отправиться по месту жительства. Программа, мол, одна и та же. А на деле все так и не так.

В хороших школах, дающих высокий балл по ЕГЭ, уже в «началке» детей приучают к повышенной ответственности и нагрузкам. Вот почему многие папы и мамы не хотят вести чадо в первый класс по прописке.

НАБОР ЕЩЕ НЕ ОБЪЯВИЛИ, А «КОМУ НУЖНО» УЖЕ ПОСТУПИЛИ

Василиса Ч. такая же беспокойная мама. Ее старшая дочь — ученица челябинского лицея № 82. А этой осенью в школу должны пойти младшие дети — Лиза и Сава. Почти год Василиса водила дочку и приемного сына в школу будущего первоклассника, отдав за их подготовку почти 30 тыс. руб. А в конце мая узнала, что других ребят из их группы, не относящихся к лицею по прописке, уже пригласили занести документы.

— У дочки в садике как раз шел выпускной. А я сидела и глотала слезы. Было очень обидно и больно, — рассказывает Василиса. — Буквально вечером я заходила на сайт лицея. Никаких объявлений о допнаборе там не было. А оказалось, кому-то уже позвонили…

После праздника Василиса отправилась в школу. Оказалось: набор в лицей уже закрыт. Все вакантные места заняты ребятишками с курсов и даже теми, кто курсы не посещал. А вот Лиза и Сава, по словам замдиректора школы Натальи Кичатой, не прошли по баллам. Хотя тестирование, заметьте, уставом школы не предусмотрено.

Василиса считает, что их оставили за бортом из-за низкой платежеспособности. Записываясь на курсы, семья осмелилась заикнуться о скидке для многодетных. Ее не сразу, но дали. И, наверное, взяли на карандаш.

— Все, о чем я прошу, чтобы дети учились вместе. Мы с мужем оба работаем, а он часто бывает в командировках. Развозить детей по разным школам в две смены я не смогу. К тому же на протяжении пяти лет я платила в лицей добровольные взносы за старшую дочь и хочу отдать детей в школу, куда я вкладывала деньги, — говорит Василиса.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ПУГАЕТ АНТИРЕЙТИНГ

Чиновники обещают, что пристроят детей в школу по месту жительства. Как раз там созданы все условия для обучения сестер и братьев в одном месте. Но Василиса во всеуслышание говорит то, о чем думают многие горожане. Она не хочет вести ребят в заведение с антирейтингом, выпускники которого не поступают в вузы.

— Я не позволю затыкать моими детьми прорехи в образовании. Откройте больше достойных школ, — говорит Василиса.

Многодетная мать призывает местные власти принять закон о совместном обучении братьев и сестер, как это сделано в Карелии, Новгороде и в Москве. Лишь в Челябинске мамы вынуждены таскать детей по разным садикам и школам.

КОММЕНТАРИЙ

Детский омбудсмен по Челябинской области Ирина БУТОРИНА:

— Мы запросили дополнительные документы и будем вместе с городским Комитетом по делам образования искать решение проблемы. Если найдем законные основания, дети будут учиться вместе. Пристроить их в 82-й лицей без законных оснований мы не можем.Быдем исходить из интересов детей.

Получить комментарий по поводу этой ситуации в школе и минобре у нас не получилось. Но мы готовы опубликовать его. Просим ответственных позвонить автору материала по тел. (351) 265-80-66.

НА ЗАМЕТКУ

Как челябинцы все-таки попадают в нужную школу

Всего две школы Челябинска сейчас проводят общегородской набор: 31-й лицей (но только с пятого класса) и лицей № 11. Отбор сюда очень жесткий.

Зачисление в другие школы проводится по общей схеме: с 1 февраля идет запись детей по месту жительства, а с 1 июля — всех желающих на оставшиеся места. При этом школа имеет право начать дополнительный прием раньше, предупредив об этом на сайте.

Какие лазейки уже используют в Челябинске?

Вариант 1: обмен жилья

Рискованно и сложно. Не все готовы к таким большим хлопотам. К тому же схема относящихся к школе домов заново утверждается каждую зиму. Дом может вылететь из подходящего списка. А еще говорят, что ребят по прописке отправляют в отдельный класс. Он, якобы, самый слабый.

Вариант 2: прописка

По закону, она может быть даже временной. Однако многие школы пугают, что со временной не берут. Помочь с пропиской могут друзья и родные. За регистрацию у посторонних придется платить. Иногда школы устраивают проверки: если узнают, что прописка фальшивая, не зачислят.

Вариант 3: подготовительные курсы

Платные курсы (кое-где они даже рассчитаны на два года) не гарантируют поступления в школу. Зато ребенок сможет показать себя, приглянуться учителю. На курсах также можно узнать, как дети без прописки поступали до вас.

Вариант 4: договориться и заплатить

Тут все зависит от вашей смелости и фантазии. Диалог с руководством ведется в свободной форме.

У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ? СООБЩИТЕ НАМ:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66 (в рабочее время);

SMS: 8-902-616-06-06.