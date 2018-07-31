2018-07-31T16:03:50+03:00
Лучший строитель – 2018. Южный Урал

Участники номинации «Лучший загородный поселок»

В номинации принимают участие загородные поселки Челябинской области
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Фото: Алексей БУЛАТОВ.Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Дачно-коттеджный поселок «ОЗЕРНЫЙ АРГАЗИ» расположен на берегу Аргазинского водохранилища. Территория поселка охраняема, въезд осуществляется через контрольно-пропускной пункт с квалифицированной охраной, что позволяет жителям чувствовать себя более защищенными. До живописного берега Аргазинского водохранилища всего пять-семь минут. Прямая дорога от въезда поселка гарантирует удобный подъезд к воде. В водоеме водятся разные виды рыб, что очень ценится рыбаками. Ловить рыбу возможно как с берега, так и с лодки. Так же в Аргазинском водохранилище распространена подводная охота. Поселок окружен березовой рощей, которая полна грибов и ягод. Возможно приобрести участки от шести соток. Это будет отличным вложением в свое будущее и будущее ваших детей. Прогулки на свежем воздухе, купание в экологически чистом водоеме является залогом здоровья. www.ozero-argazi.ru.

«Европейский» — новый клубный поселок в лесном массиве ближнего пригорода Челябинска. 76 домов в едином архитектурном стиле фахверк. Природосберегающие технологии строительства и энергоэффективные материалы. В доме все коммуникации: от газа до интернета. Охраняемая территория. Дома от 80 до 160 кв.м. с внутренней отделкой на участках от четырех до десяти соток по цене, равнозначной квартире в новостройке. В мае здесь были только лес и поле, сегодня — первые дома под крышей, строители приступают к отделке. твойевропейский.рф.

Чтобы отдать свой голос за участников проекта «Строитель года — 2018. Южный Урал», выберите соответствующие компании в разделе голосования.

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