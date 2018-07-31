2018-07-31T16:03:50+03:00
Лучший строитель – 2018. Южный Урал

Участники номинации «Лучший эксперт в сфере жилья»

В номинации принимают участие специалисты во всех области жилья и инвестиций в недвижимости
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Фото: Михаил ФРОЛОВ.Фото: Михаил ФРОЛОВ.
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Арсен Унанян

Валентин Корытный

Лейла Рудь — основатель агентства недвижимости «Стрижи». Высококвалифицированный брокер с опытом работы на рынке недвижимости с 1993 года. Президент Региональной Гильдии Риэлторов, Член совета НП Региональная Гилидия Риэлторов «Южный Урал, Член комиссии по этике.

Имеет персональный подход по каждому клиенту и сотруднику. Регулярно повышает квалификацию своих агентов. Всегда готова находить выход из сложных ситуаций, вносить изменения, получать положительные результаты. Является примером для своих сотрудников.

Чтобы отдать свой голос за участников проекта «Строитель года — 2018. Южный Урал», выберите соответствующие компании в разделе голосования.

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