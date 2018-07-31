Участники номинации «Лучшее агентство недвижимости»

31 Июль 13:03 2018-08-01T11:03:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр недвижимости и ипотеки «Этажи 74» — это команда лучших, сильный лидер, возможность постоянно развиваться, корпоративная культура, признание, офис в центре города, деловые знакомства и возможность реализовать свои идеи. Наш руководитель поднимала с нуля предприятия, которые сейчас являются лидерами различных сфер бизнеса. Компания молниеносно развивается, зарплаты сотрудников одни из высоких среди всех компаний в городе. Бело-красные цвета, бейжди, деловая форма одежды и, обязательно, с сердцем к людям — это основа жизни и корпоративной культуры компании. Мы любим свое дело и готовы помогать вам в решении вопроса приобретения или продажи жилья в Челябинске. Наша гордость — сотни довольных клиентов. Убедитесь в этом лично, обратившись к нам. www.etagi74.ru.

АН «Компаньон»

АН «Дан-Инвест»

АН «Дианн»

АН «Шлейгер»

АН «РиэлтСтройком»

АН «Дворецкий»

АН «Сердце Города»

Агентство недвижимости «Стрижи» основано в 2001 году и на сегодняшний день занимает одно из лидирующих мест среди профессиональных риэлторских компаний региона. Лидирующие позиции компании обусловлены ее безупречной репутацией, объемами продаж по заданным направлениям, высокой квалификацией сотрудников и постоянной заботой о потребителе. Профессиональная ответственность АН «СТРИЖИ» застрахована, услуги компании сертифицированы, сотрудники аттестованы. Основные направления деятельности АН «СТРИЖИ»: покупка и продажа недвижимости в Челябинске, переезд из Челябинска, вторичное жилье и новостройки, ипотека, рефинансирование, юридическое сопровождение. www.an-ip.ru

АН «Серебряный ключ»

Чтобы отдать свой голос за участников проекта «Строитель года — 2018. Южный Урал», выберите соответствующие компании в разделе голосования.

На правах рекламы.