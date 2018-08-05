Конопляный бизнес: челябинский бизнесмен делает смузи и макароны из зеленого растения

СЕГОДНЯ 03:55 2018-08-04T21:20:25+03:00

Он рассказал, почему не боится встречи с полицией и почему военные тоже интересуются коноплей [видео]

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Шесть лет назад эколог из Иркутска Дмитрий Ильков оказался в Калининграде — инспектировал заводы. Во время ревизии предприятия, увидел на территории кусты дикой конопли.

— Директор тогда пошутил, дескать вот чем занимаемся. Рассказал пару интересных фактов о конопле. Но мне хотелось узнать больше, и я полез в интернет. А про техническую коноплю информации мало, — рассказывает Ильков.

Данные Дмитрий выуживал по крупицам: нашлась одна советская монография, пару брошюр минсельхоза. На Украине коноплей занимались больше — выписал книг оттуда. Растение оказалось сверхполезным: вытягивает из почвы гадость, очищает воздух, да еще в процессе фотосинтеза растворяет всю собранную грязь.

— Когда начнем сеять коноплю, воздух в Челябинске станет чище, — шутит Дмитрий.

СКОЛЬКО СТОЯТ МАКАРОНЫ ИЗ КОНОПЛИ

Первого инвестора Дмитрий нашел в Краснодаре. Производство сделали, но потом взгляды с партнером разошлись.

— В это время пришло предложение из Челябинска. Отправился сюда. Здесь инвестор — человек, который после себя хочет оставить что-то хорошее, а не разграбленную планету, дал деньги. Восемь миллионов хватило на запуск пищевого производства.

Масло. Бутылочка 250 мл — 390 руб. Делается путем холодного отжима: в бочонок засыпается семечко, ставится под пресс и выделяется масло. Выжитые семена — жмых, не выкидывают, а пускают дальше. Из него выделяют конопляный белок.

— Для профессиональных спортсменов он не очень — придется много употреблять. Но из-за своего богатства витаминами и аминокислотами, советуем его тем, кто ведет здоровый образ жизни, занимается фитнесом. Либо вегетарианцем или постящимся. Белок существует в виде порошка. Его можно добавить почти в любое блюдо. Например, в соус к пасте. Конопляный белок считается орехом, у него даже вкус подобен кедру.

Конопляный смузи. Упаковка восемь порций — 750 руб. Вместо сахара тв смузи добавляется топинабур (земляная груша).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/660823" frameborder="0"></iframe> Пробуем конопляный смузи.Валерий ЗВОНАРЕВ

Макароны. Пачка 500 г — 130 руб.

В планах мороженное, молоко, майонез из конопли. Звучит экзотично, но Дмитрий уверяет, что на западе таким уже никого не удивишь.

— Верю, что супермаркеты заинтересуют наши продукты. Конопляное масло уже много где продают. А вообще из конопли еще делают ткани, стройматериалы и даже нить для 3D-принетров.

Пока что товары челябинцев можно купить только в интернет-магазине.

ДОХОДЫ ОТ КОНОПЛИ, КАК ПРИБЫЛЬ В IT

— Закон о наркотиках в России написан не совсем корректно по отношению ко многим культурам, — рассуждает Ильков. — Например, «маковое дело» Ольги Зелениной. С коноплей тоже самое. В законе нет «технической конопли», она вся априори наркотическая. Но это не так. В сорте конопли «сатива» содержание ТГК (химсоединение, которое дает наркотический эффект — прим.ред.) меньше процента.

На западе с законами лучше. Там разделили наркотическую и ненаркотическую коноплю и открыли легальному бизнесу дорогу. В России написано, что коноплю можно культивировать в промышленных целях, но о переработке ни слова. Если полностью использовать растение — семечки, стебель, листья, то сверхприбыль от такого можно сравнить только с IT-сферой.

Коноплевые в подсобных хозяйствах убил Горбачев. В 1988 году был принят закон, который запретил ее выращивать людям, только институты могли ей заниматься. Сняли это только в 2007 году: определили сорта, которые можно сеять. Семена можно покупать только в сельхозинститутах.

— ТГК селекционно уменьшили до минимума. Но с каждым годом природа берет свою и на пятый раз содержание наркотика в растении оказывается выше разрешенного. Поэтому с одного семечка не больше четырех урожаев.

По словам Дмитрия, в России остались два института, где можно закупить семена.

— Этим занимаются люди, которым за семьдесят. Коноплю они изучают почти полвека. Недавно в Чувашии умер дедушка-профессор: больше этот вуз не занимается производством семян. Но не все потеряно. Крупные агрофирмы заключили с институтами договоры и теперь вместе занимаются селекцией. Они также могут продавать семена. За рубежом покупать можно, но выращивать эти сорта нельзя: у нас в реестре разрешенных только, выведенные советскими учеными. Можно еще украинские семена растить.

ФЕРМЕРЫ БОЯТСЯ СРОКОВ

Фирма Дмитрия в России не единственная.

— От больших агрохолдингов до маленьких компаний. Конопля интересна бизнесу, поэтому институты производят все больше семян.

Еще в Краснодаре Дмитрий написал несколько инвестиционных проектов, один из них целлюлозный завод.

— Это не только бумага, но и, например, порох. Среди промышленников давно ходит слух, что наши военные пытаются сделать порох из конопли. Сейчас для некоторых видов пороха используют хлопок импортный. Если что-то случится, то брать его будет неоткуда.

Коноплю в Челябинской области компания Дмитрий пока не выращивает. Говорит, хотели, но не удалось найти общий язык с местными фермерами.

— Предлагали фермерами сдать в аренду участок своей земли и засеять его. Но они либо просят бешенных денег, либо отказываются. Может боятся? Один так и сказал: «Ребят, это незаконно». Я скинул ему все документы, телефон краснодарского НИИ, где готовы были подтвердить, что мы закупаем семена у них. Но тот не изменил своего мнения. И таких много.

Внимания органов Ильков не боится. Прецедент столкновения с полицией уже был. Когда работали еще в Краснодаре, на продукцию поступила жалоба. Следователи запросил все документы, удостоверился, что все легально и дела за этим не последовало.

— Все, что ассоциируется с коноплей — сразу становится наркотиком для полиции. У нас на пачках — стилизованный лист конопли. Потому что реальное изображение публиковать нельзя — сочтут пропагандой.

Лист конопли когда-то связали с наркотиком и теперь это клише. Но для меня это в первую очередь полезная культура. В России конопля встречается не только на гербах мелких поселений, но даже в Москве. Фонтан дружбы народов — рядом с пшеничным стоит сноп конопли. На станции метро Киевская люди несут коноплю.

А названия на карте? Всевозможные речушки и деревни от Коноплянки до Коноплюшечки. В советские годы еще при Сталине в стране высевали миллион гектаров конопли, к культуре было другое отношение, поэтому и называли в честь нее селения.

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