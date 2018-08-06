«Европейский» — новое качество загородной жизни

СЕГОДНЯ 08:56 2018-08-06T08:57:58+03:00

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«Европейский» — новый клубный поселок. В 15 минутах на автомобиле от центральных районов Челябинска. В лесном массиве за Краснопольской площадкой. В мае здесь были только лес и поле, сегодня первые дома уже под крышей, под землей проведены коммуникации, строители приступают к отделке.

В поселке всего 76 одноэтажных домов в архитектурном стиле немецкий фахверк. Здания возводят из энергоэффективных и не причиняющих вреда здоровью материалов. Все коммуникации (газ, вода, электричество, канализация, TV, интернет) заводятся в домовладение закрытым способом. Отсутствуют гнетущие провода и трубосплетения.

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Площадь домов 81-164 кв.м., внутри предчистовая отделка. Крытая терраса и навес над парковкой. В больших коттеджах есть теплый гараж. Участки по 4-10 соток, обогащены плодородной почвой и засеяны газонной травой.

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Дома на свайно-монолитном фундаменте. Стены из «теплых» керамических блоков «КЕММА». Фасады дополнительно утеплены минераловатными плитами и отделаны декоративной штукатуркой с элементами фахверка. Крыша из деревянного бруса под кровельным материалом SHINGLAS.

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Собственные службы охраны и эксплуатации. Видеонаблюдение за внешним периметром. Гуманный регламент добрососедского проживания. Благоустроенная территория: детские и спортивные площадки, гостевые парковки и скверы. Освещение улиц и подсветка фасадов.

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«Европейский» — путь к осуществлению мечты о комфортной и безопасной жизни за городом, сохраняющий ваши урбанистические привязанности, создающий новое качество жизни для всей семьи.

Отдать свой голос за клубный поселок «Европейский» можно на странице голосования «Лучший строитель — 2018. Южный Урал».

г. Челябинск, ул. Энтузиастов, дом 29А;

Тел.: (351) 700-70-70.

твойевропейский.рф

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