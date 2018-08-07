2018-08-07T07:48:24+03:00
Лучший строитель – 2018. Южный Урал

Участники номинации «Лучшая компания в сфере строительства и продажи элитного жилья и жилья эконом-класса»

Поделиться:
Изменить размер текста:

В номинации принимают участие компании и застройщики, предлагающие квартиры в новостройках эконом-класса.

Компания ООО «Дельта» образована в 2010 году группой профессионалов, имеющих 10 летний опыт в области строительства. Основное направление деятельности — реализация инвестиционных проектов по строительству объектов жилой и коммерческой недвижимости в городе Челябинске и области. ООО «Дельта» самостоятельно реализуем и контролируем все этапы проектирования и строительства объектов с последующей их эксплуатацией силами своей управляющей компании. Сегодня ООО «Дельта» — динамично развивающаяся компания, которая гарантирует своим покупателям, достойные цены минимум усилий и удобные условия приобретения жилья. www.delta174.ru

ООО АПРИ «Флай Плэнинг»

ООО «Трест Магнитострой»

Застройщик «Бетотек»

ООО «Икар»

ГК «Доступное жилье»

СК «Магистр»

ЮУ КЖСИ

ООО «Экосити»

Строительная компания «Челябинскгражданстрой»

Южуралстройсервис

ООО «Строительная компания «Каскад»

ООО ПСК «СТРОЙ-Т»

ООО «Феникс Гран»

ООО «Выбор-строй»

ООО СК «РАДУГА»

ООО «Социальный сервис»

Строительная компания «Градис»

ООО «Промкомплект-М»

ЗАО «МЕЧЕЛСтрой»

Чтобы отдать свой голос за участников проекта «Строитель года — 2018. Южный Урал», выберите соответствующие компании в разделе голосования.

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске на несколько месяцев закрывают улицу Сулимова
Расчлененное тело нашли у мусорных баков в Челябинске
Челябинка пыталась отсудить у клинки 650 тысяч рублей за «бракованную» грудь
Челябинский маршрутчик ведет автобус «одной левой»... ногой
На Южном Урале у 4-хлетней девочки врачи не заметили острый аппендицит
«Замок спящей царевны»: администрацию Челябинска затянуло бурьяном
В Челябинске на автодороге «Меридиан» до сентября будут менять асфальт
Дворы и парки ремонтируют по всей Челябинской области
В Челябинской области стартовала уборочная кампания
Знаменитый автомарафон «Пекин –Париж» пройдет через Южный Урал
В Магнитогорске машина ДПС попала в ДТП
Челябинца удивила реклама магазина наркотиков на здании полиции
В Челябинской области разгорелся спор из-за буклетов про аборты
Власти Челябинска не будут менять подрядчика, ремонтирующего памятник Ленину
В Челябинской области пропавшего 92-летнего грибника нашли мертвым
Миасского депутата, обвиняемого в многомиллионной взятке, выпустили из СИЗО
Под Челябинском пугливая корова оторвала пастуху ногу
Двое челябинцев пойдут под суд за кражу аккумуляторов с фур
Легендарный Джефф Монсон научит челябинцев драться
Из-за жары в Челябинской области закрывают трассы