Участники номинации «Лучшая компания в сфере строительства и продажи элитного жилья и жилья эконом-класса»

СЕГОДНЯ 07:37 2018-08-07T07:48:24+03:00

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В номинации принимают участие компании и застройщики, предлагающие квартиры в новостройках эконом-класса.

Компания ООО «Дельта» образована в 2010 году группой профессионалов, имеющих 10 летний опыт в области строительства. Основное направление деятельности — реализация инвестиционных проектов по строительству объектов жилой и коммерческой недвижимости в городе Челябинске и области. ООО «Дельта» самостоятельно реализуем и контролируем все этапы проектирования и строительства объектов с последующей их эксплуатацией силами своей управляющей компании. Сегодня ООО «Дельта» — динамично развивающаяся компания, которая гарантирует своим покупателям, достойные цены минимум усилий и удобные условия приобретения жилья. www.delta174.ru

ООО АПРИ «Флай Плэнинг»

ООО «Трест Магнитострой»

Застройщик «Бетотек»

ООО «Икар»

ГК «Доступное жилье»

СК «Магистр»

ЮУ КЖСИ

ООО «Экосити»

Строительная компания «Челябинскгражданстрой»

Южуралстройсервис

ООО «Строительная компания «Каскад»

ООО ПСК «СТРОЙ-Т»

ООО «Феникс Гран»

ООО «Выбор-строй»

ООО СК «РАДУГА»

ООО «Социальный сервис»

Строительная компания «Градис»

ООО «Промкомплект-М»

ЗАО «МЕЧЕЛСтрой»

Чтобы отдать свой голос за участников проекта «Строитель года — 2018. Южный Урал», выберите соответствующие компании в разделе голосования.

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