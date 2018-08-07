Участники номинации «Лучшая компания в сфере строительства загородного жилья»

СЕГОДНЯ 07:45 2018-08-07T08:03:06+03:00

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В номинации принимают участие компании и застройщики, предлагающие жилье за городом.

Компания ООО «Дельта» образована в 2010 году группой профессионалов, имеющих 10 летний опыт в области строительства. Основное направление деятельности — реализация инвестиционных проектов по строительству объектов жилой и коммерческой недвижимости в городе Челябинске и области. ООО «Дельта» самостоятельно реализуем и контролируем все этапы проектирования и строительства объектов с последующей их эксплуатацией силами своей управляющей компании. Сегодня ООО «Дельта» — динамично развивающаяся компания, которая гарантирует своим покупателям, достойные цены минимум усилий и удобные условия приобретения жилья. www.delta174.ru

Чтобы отдать свой голос за участников проекта «Строитель года — 2018. Южный Урал», выберите соответствующие компании в разделе голосования.

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