«Дельта»: каждый сможет найти то, что ему подходит
Компания ООО «Дельта» образована в 2010 году группой профессионалов, имеющих 10 летний опыт в области строительства.
Основное направление деятельности — реализация инвестиционных проектов по строительству объектов жилой и коммерческой недвижимости в городе Челябинске и области.
Секрет нашего успеха прост — высокое качество и доступная цена. Мы самостоятельно реализуем и контролируем все этапы проектирования и строительства объектов с последующей их эксплуатацией силами своей управляющей компании. Кроме того мы сотрудничаем с ключевыми банками Челябинска, что позволяет вам подобрать оптимальную ипотечную программу и наиболее подходящие условия кредитования.
Сегодня ООО «Дельта» — динамично развивающаяся компания, которая гарантирует своим покупателям, достойные цены минимум усилий и удобные условия приобретения жилья.
Отдать свой голос компанию «Дельта» можно на странице голосования «Лучший строитель — 2018. Южный Урал».
г.Челябинск, Комсомольский пр., 107 А, 3 этаж, оф.303;
Тел.: (351) 2-200-500;
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