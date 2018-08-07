«Дельта»: каждый сможет найти то, что ему подходит

СЕГОДНЯ 09:18 2018-08-07T09:18:27+03:00

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Компания ООО «Дельта» образована в 2010 году группой профессионалов, имеющих 10 летний опыт в области строительства.

Основное направление деятельности — реализация инвестиционных проектов по строительству объектов жилой и коммерческой недвижимости в городе Челябинске и области.

Секрет нашего успеха прост — высокое качество и доступная цена. Мы самостоятельно реализуем и контролируем все этапы проектирования и строительства объектов с последующей их эксплуатацией силами своей управляющей компании. Кроме того мы сотрудничаем с ключевыми банками Челябинска, что позволяет вам подобрать оптимальную ипотечную программу и наиболее подходящие условия кредитования.

Сегодня ООО «Дельта» — динамично развивающаяся компания, которая гарантирует своим покупателям, достойные цены минимум усилий и удобные условия приобретения жилья.

Отдать свой голос компанию «Дельта» можно на странице голосования «Лучший строитель — 2018. Южный Урал».

г.Челябинск, Комсомольский пр., 107 А, 3 этаж, оф.303;

Тел.: (351) 2-200-500;

www.delta174.ru

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