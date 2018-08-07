Жилой комплекс «Олимпийский»: экологический оазис вблизи мегаполиса

СЕГОДНЯ 10:59 2018-08-07T10:59:33+03:00

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ЖК «Олимпийский» — новый жилой комплекс от компании-застройщика ООО «Дельта», расположенный в поселке Рощино Сосновского района. Он находится всего в десяти километрах к северо-западу от Челябинска.

Проект планируется как комплексный экологический оазис, где будет комфортно жить горожанам, уставшим от шума и смога мегаполиса. Дворовые территории полностью благоустроены, на них разместятся детские, спортивные и игровые площадки, для владельцев автомобилей на территории комплекса появятся парковки общей вместимостью на несколько сотен мест. Дополнительный комфорт жильцам дома обеспечит огороженная территория двора с системой контроля доступа.

Уникальность местоположения «Олимпийского» заключается в том, что жилой комплекс со всех сторон окружён природными объектами:

- с северной стороны микрорайон примыкает к Ужовскому бору – памятнику природы. Чудесный сосновый аромат, живописные каменные пейзажи, а летом – экологически чистые лесные грибы и ягоды;

- с западной стороны дворы жилых домов выходят на пешеходную зону, уходящую в обустроенный парк с прогулочными дорожками и смотровыми площадками на реку Зюзелгу. В парке уже сейчас можно отлично проводить время всей семьей, спокойно совершать утренние или вечерние пробежки по дорожкам, уложенным ООО «Дельта» для жильцов, заботящихся о своём будущем.

10 причин, по которым стоит присмотреться к новому жилью в ЖК «Олимпийский»:

1) Экологически чистый район, вдали от ГОКа и промышленных предприятий;

2) Имеются детская и спортивная площадки, а также парк с облагороженными плиткой пешеходными зонами. Здесь можно кататься на велосипедах, ходить на лыжах и просто заниматься спортом круглый год.

3) Уже есть развитая инфраструктура и реализуются планы по дальнейшему открытию детских садов, школ, магазинов, отделений банков и поликлиник.

4) На территория ЖК реализуются проекты добрососедства, организован досуг для детей (спортивные секции, танцевальные и музыкальные группы, обучение иностранным языкам) и взрослых (спортивные, музыкальные и творческие занятия).

5) Дома имеют закрытую территорию с видеонаблюдением и Wi-Fi во дворе. Плотность застройки невысокая, дворы просторные.

6) Запроектировано строительство физкультурно-спортивного комплекса.

7) Можно выбрать квартиры с отделкой и без, а также с видом на парк или реку.

8) Хорошая транспортная доступность до Челябинска при всех преимуществах круглогодичного проживания за городом в благоустроенных условиях.

9) Транспортный и имущественный налог ниже, чем в Челябинске.

10) Ставка по тарифам на коммунальные услуги снижена.

Выбирайте комфортное жилье за городом и знакомьтесь с новыми соседями.

Отдать свой голос за жилой комплекс «Олимпийский» можно на странице голосования «Лучший строитель – 2018. Южный Урал».

Отдел продаж: г.Челябинск, Комсомольский проспект 107А, офис 303;

Тел.: (351) 2-200-500, 8 (800) 100-04-06 (звонок бесплатный)

www.delta174.ru

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