«Кто такой Сталин?» В Кусе не могут решить, что делать с выловленным из пруда генералиссимусом

СЕГОДНЯ 12:05 2018-08-09T12:05:27+03:00

Найденный памятник прогремел на всю страну и рассорил местные власти с общественниками

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Конечности отца народов нашли на дне обмелевшего пруда в разных местах. Железобетонная голова находилась в 150 метрах от другого фрагмента памятника. Некоторые местные жители думают: после разоблачения культа личности народ до того люто ненавидел Сталина, что его скульптуру крушили с дикой злостью. Потому и находят монумент по частям.

КАК СТАЛИН ПРОСЛАВИЛ КУСУ

Из-за этого памятника южноуральский городок Куса прогремел на всю страну. Недавно здесь понизили уровень воды в местном пруду, чтобы ремонтировать плотину. Тут-то и всплыл Сталин в прямом смысле слова. Голова генералиссимуса показалась из воды, и через пару часов ее вытащили на берег.

Скульптуру нашли, когда в городском пруду понизился уровень воды.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Доставали в пятницу, 3 августа. Оставили на берегу. Думали, после выходных увезти в музей. Но в понедельник выловленный фрагмент памятника пропал! Я обратился в МВД по факту исчезновения, — рассказал глава Кусы Валерий Васенев.

Голову вождя из пруда доставали активисты общественного движения «Суть времени». Один из них, Станислав Стафеев, увез ее к себе. Как объясняет сам: чтобы реликвия не пропала.

— Мне позвонил участковый и предложил встретиться, чтобы выяснить, что происходит. Я пришел к нему в участок, все разъяснил. Вообще, мы положительно поговорили. Найденные фрагменты памятника лежат у меня во дворе, с ними все в порядке. Но отдавать их в музей я не хочу, — заявил общественник.

Общественник Станислав Стафеев хранит фрагменты памятника у себя и не хочет отдавать их чиновникам.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МЭР: «ЖИТЕЛИ БУДУТ ПРОТИВ УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА»

Вот тут-то и начался скандал. Глава города обвиняет Стафеева в том, что тот присвоил себе найденный памятник. По словам чиновника, к нему уже обращаются обеспокоенные жители Кусы с тревожными вопросами: а куда пропал Сталин? Мол, кто-то решил «скоммуниздить» народное достояние, а власти ничего не предпринимают.

Глава города Валерий Васенев обращался в МВД по поводу исчезновения памятника.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сам же Стафеев, напротив, не хочет отдавать Сталина чиновникам. В планах общественника отреставрировать скульптуру и установить ее на каком-нибудь видном месте в городе.

— Глава требует, чтобы мы передали находку городу. Но мы — общественники — не хотим отдавать! Все памятники в Кусе в плачевном состоянии, за ними никто не следит. Вот такое к ним отношение у наших властей. Сталина бросят в музее и забудут. А мы хотим, чтобы он был на видном месте. Скинемся на реставрацию из своего кармана. Этот памятник — огромная ценность для страны. Имя Сталина сейчас на слуху. Его стараются стереть из истории, но этим еще больше вызывают интерес к личности отца народов, — рассуждает Станислав Стафеев.

По мнению Станислава Стафеева, памятник должен стоять на видном месте в городе.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Музей Кусы, куда власти хотят сплавить находку — комната в местном дворце культуры. На постаментах несколько бюстов, на стенах — примеры художественного литья из чугуна. Рядом висит раритетное черно-белое фото — советские женщины в одинаковых платках и пальто на фоне того самого памятника Сталину в городском парке.

Здесь, в музее, глава Кусы встретился с журналистами и объяснил, почему скульптуру вождя нельзя ставить на городской улице.

Музей Кусы - это комната в местном ДК.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Однозначно, место этому памятнику в музее. Во-первых, он сильно разрушен. Восстанавливать его очень затратно. Во-вторых, я считаю, жители будут против. Года два назад к нам поступило обращение — увековечить память жертв сталинских репрессий. До сих пор такого монумента нет в Кусе. И тут вдруг предложение о памятнике Сталину! Ему место в музее — как истории города. Горожане беспокоятся за памятник. Конечно, людям хочется на него посмотреть. Когда-то это была красивая скульптура. Но я не вижу смысла тратить деньги на восстановление. По моему личному мнению, реставрация только изуродует памятник, — говорит Валерий Васенев.

В музее Кусы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«СТАЛИН? НУ ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ»

Город и вправду гудит после новости о находке. Правда, только старшее поколение. Для кого-то железобетонный Сталин — воспоминание о счастливой советской молодости.

— Помню, мы на танцы шли в городской парк и мимо этой скульптуры проходили. Я бы хотела снова ее увидеть. То, что памятник утопили в пруду — это как-то не по-человечески. Поставили его бы на том же самом месте! Но что вы нас, стариков, спрашиваете? Вы у молодежи спросите, им здесь жить, — говорит пенсионерка Рита Загидуллина.

Когда-то железобетонный Сталин стоял в городском парке.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Однако молодежи вся эта история по барабану. На улице мы встретили парочку старшеклассников. Парень с девушкой немного опешили, услышав фамилию «Сталин».

— Вы знаете, кто это? — спрашиваем у подростков.

— Ну, проходили, — задумчиво ответил парень, потирая подбородок. — Я не помню, давно это было — два года назад нам про него рассказывали...

— А памятник ему нужен в городе?

— Пусть ставят!

— Но вы же не знаете, кто это.

— Ну и что!

— Тогда зачем памятник?

— Чтобы помнили!

Отреставрированный памятник мог бы стать одной из достопримечательностей маленького городка.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поколению постарше хотелось бы посмотреть на эту реликвию. А в музее или на улице — неважно. В любом случае, исторической ценности скульптура вождя не представляет.

— Это типовой проект, который ставили во многих городах СССР. Ничего особенного в нем нет. Как часть истории города, он мог бы храниться в музее. Но возвращать его на прежнее место в городской парк — нецелесообразно. Представляете, сколько денег уйдет на реставрацию? — говорит челябинский краевед Юрий Латышев.

НА ЗАМЕТКУ

Где в Челябинской области есть памятники Сталину?

— развлекательный комплекс «Сонькина лагуна» в Сатке;

— музей ЧЭМК в Челябинске;

— музей школы №53 в Челябинске.

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