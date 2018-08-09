Визит полпреда Николая Цуканова в Челябинск: новый терминал аэропорта, рельсы для ВСМ, экология

СЕГОДНЯ 17:09 2018-08-09T17:11:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Летом 2020 года воздушные ворота Челябинска примут делегации стран - участниц ШОС и БРИКС. Вместе с губернатором Борисом Дубровским Николай Цуканов осмотрел стройплощадку терминала внутренних авиалиний. Строительный забор - в нескольких шагах от привокзальной площади. И пассажиры, и встречающие только шеи вытягивают: что там сейчас происходит? Вот уже и подъемные краны стрелы в небо подняли…

Пункт 1. ПОЛЕТИМ!

Котлован под фундамент здания площадью в 16,5 тыс. кв. метров уже готов. Его размеры будут в полтора раза больше, чем весь сегодняшний аэропорт.

Начались бетонные работы. Как заявил генеральный директор Челябинского аэропорта Юрий Коньков, все идет по графику. Техническая приемка терминала назначена на ноябрь-2019, а в полную силу он заработает в январе 2020 года.

В оснащении терминала будет четыре телескопических трапа. Пропускная способность - 2,5 млн пассажиров в год, при пиковой нагрузке - свыше одной тысячи пассажиров в час. Полетим!

Но только новым зданием реконструкция аэропорта «Челябинск» не завершится. Два существующих здания, таких скромных по площади, реконструируют, увеличив в 3,5 раза. Здания перепрофилируют под терминал международных направлений. И гостей саммитов ШОС и БРИКС, которые прибудут в Челябинск из-за границы, встретит обновленное здание.

Но самый серьезный фронт работ - аэродромное поле. Его технические характеристики позволят принимать огромные широкофюзеляжные самолеты. Для приемки воздушных судов участников саммитов требуется не менее 12 мест под тяжелые суда. Всего же на аэродроме появится 45 мест.

Цена вопроса - более 3 млрд руб.

Вопрос реконструкции аэровокзального комплекса сложный, так как работы контролируют разные федеральные ведомства. Губернатор Борис Дубровский держит процесс под контролем. Цуканов отметил это особенно.

Прямая речь

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов:

- Я увидел четкое, правильное понимание проблем, которые предстоит решить региону по реконструкции инфраструктуры аэропорта, находящейся в разной зоне ответственности. Взлетно-посадочная полоса - зона ответственности Минтранса РФ. Аэропорт и инфраструктура - зона ответственности инвестора. Отдельный - международный сектор. Губернатор эти вопросы контролирует. Я это увидел и услышал.

Пункт 2. ПОСТРОИМ

На ул. Труда, на месте конгресс-холла «Таганай-2020», высится каркас части здания, где пройдут основные заседания саммитов.

Успеют строители? На этот вопрос ответил полпред:

- Инвестор ведет работы в графике, и нет никаких сомнений, что здание будет готово в срок. По каждому проекту нужны «дорожные карты», четкие графики со сроками, объемом финансирования. Я попросил губернатора, чтобы он назначил руководителя проекта, отвечающего за строительную часть подготовки. Если есть вопросы, сообщать оперативно - полпредство подключится, чтобы вместе с губернатором отрабатывать проблемы. Подчеркну: у губернатора, у членов правительства, занимающихся подготовкой к мероприятиям, есть четкое понимание по проекту. Работа идет качественно и системно.

Губернатор Борис Дубровский отметил, что помощь полпредства понадобится. Согласования в федеральных структурах завершены, но несколько вопросов до сих пор на согласовании. Находясь в Челябинске, Николай Цуканов связался с представителями федеральных ведомств. Процесс пошел.

3. ПОЕДЕМ!

Визит на «Мечел» Николая Цуканова касался двух вопросов. Во-первых, знакомство с мощностями рельсобалочного стана, способного выпускать рельсы для высокоскоростных магистралей.

Комбинат готов поставить рельсы для ВСМ Челябинск - Екатеринбург и произвел пробную партию 100-метровых рельсов.

Второй вопрос, обсужденный с участием полпреда и губернатора, - экология. Руководство предприятия заявляет, что рельсобалочное производство соответствует всем экологическим требованиям. Но у каждого производства есть оборотная сторона - экологический вопрос. О балансе интересов полпред и губернатор говорили во время двусторонней встречи.

- Вопрос, который мы затронули на Челябинском металлургическом комбинате, очень важный для региона, города. То, что мы увидели на ЧМК, с одной стороны: современные технологии производства. С другой - проблемы воздействия на экологию. Необходимо разработать программу, исполняя поручение Президента РФ по выправлению экологической ситуации в Челябинской области. Есть понимание, как воздействуют на экологию региона промышленность, городской транспорт, очистные сооружения. Есть вопросы мусорных полигонов и свалок. В этой части - зона ответственности органов власти региона.

- Понятно, что в одиночку региону не справиться. Необходима помощь федерального правительства, - сказал полпред.

4. РОСЧЕРК ПЕРА ПРЕЗИДЕНТА

После объездов в резиденции губернатора Бориса Дубровского прошло совещание по темпам социально-экономического развития Челябинской области. Заседанию предшествовала двусторонняя встреча Цуканова и Дубровского. И ее «разбавил» трогательный эпизод.

Ученице копейской школы № 5 Дарье Пановой Николай Цуканов вручил портрет президента Владимира Путина с его фирменным автографом-росчерком.

Даша - девчонка не из робкого десятка. Отличница, блистает на школьных олимпиадах, дважды побывала в «Артеке». Написала президенту, поздравила Владимира Путина с Днем России и попросила его автограф.

А губернатор Борис Дубровский вручил девушке букет белоснежных цветов. У школьницы есть еще одно фото на память: с полпредом и главой Челябинской области.

5. В ДВИЖЕНИИ

О развитии Челябинской области речь шла на совещании полпреда Цуканова и губернатора Дубровского с правительством Челябинской области.

Челябинская область занимает 11-е место в стране и 4-е в УрФО по объему инвестиций. Регион одним из первых выполнил федеральную программу переселения из ветхого жилья, поставив красивую точку в виде сдачи в Челябинске ЖК «Смолинский», где квартиры получили жители сносимых бараков.

Регион решает вопрос проблемных дольщиков. Еще недавно Южный Урал занимал 1-е место по числу проблемных строек. Сейчас ситуация улучшилась, однако еще есть над чем работать.

ЦИФРА

Из 36 домов, включенных в «дорожную карту», в нынешнем году планируется передать дольщикам ключи от квартир в 20 домах (10 достроить и еще 10 расселить). Завершение еще 16 домов запланировано в 2019 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор обрисовал социально-экономическую ситуацию как стабильную с ростом показателей:

- Положительные тенденции сохранились. Индекс промышленного производства вырос на 3,1%. Основные отрасли показывают динамику движения. Она отражается на уровне жизни населения. Увеличивается экспортный потенциал, внешнеторговый оборот. Развивается социальная сфера. Строятся детсады, школы, учреждения здравоохранения. Регион в числе немногих продолжает программу переселения из аварийного жилья.

Борис Дубровский пригласил Николая Цуканова принять участие в мероприятиях международного и федерального масштаба, которые пройдут в Челябинске осенью 2018 г. Город примет Российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса и Всероссийский медиафорум.