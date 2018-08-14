2018-08-14T14:41:58+03:00
Общество

«Ливневки исправны»: чиновники нашли виноватого в потопах Челябинска

Все лето после дождя мы плаваем на улицах, но ситуация не меняется. Почему так происходит, узнал наш корреспондент
Валентина ВАГАНОВА
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Этим летом жители Челябинска «наплавались» по городу. После мощнейших дождей улицы города становились непроходимыми реками. Машины глохли, пешеходы промокали до нитки. Глубина луж дошла до «рекордов» — в Калининском районе в луже утонула фура!

Один из тротуаров в центре жители прозвали «божественными», так как пройти по нему и не намочить ноги, простым смертным невозможно.

ЧИНОВНИКИ НЕ ВИДЯТ ПРОБЛЕМЫ

Речь идет о пешеходной дорожке на улице Труда, неподалеку от ТРК «Родник». После «водного апокалипсиса» ее сильно затопило. Воды больше чем по щиколотку. Вдоль тротуара газон, но по нему не пройти, он тоже в воде. Пешеходам некуда деваться — идут, мокнут. В довесок их окатывают водой проезжающие машины, потому что на дороге тоже «море». Фото сделано в один из «аномальных» ливней, но по словам челябинцев, такая ситуация здесь и в обычный дождь.

— Сильные дожди обнаружили непригодность челябинских дорог и тротуаров для ходьбы. Я по этому тротуару не раз ходила в дождь — вода стоит. На фото, по волнам от маршруток видно, воды много, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» челябинка Елена.

Этот тротуар общественники в шутку прозвали «божественный».

Этот тротуар общественники в шутку прозвали «божественный».

По мнению общественников, здесь проблема в отсутствии ливневой канализации.

— Кстати, недалеко от этого места пройдут саммиты ШОС и БРИКС. Гости могут увидеть это безобразие, — говорят активисты.

В городской администрации ответили, что они за этот тротуар не отвечают и посоветовали обратиться в районную администрацию.

В администрации Центрального района Челябинска нас снова отправили в мэрию.

— На этом участке тротуара по улице Труда у нас нет ливневой канализации, она там не предусмотрена. Здесь, судя по фото, вода идет с дороги. Пообщайтесь с Управлением дорожных работ Челябинска, у них на проезжей части стоит ливневка. А вообще в городе выпало большое количество осадкой, больше нормы, такая ситуация была повсюду, — прокомментировали в отделе благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории.

— Недалеко от этого участка на проезжей части есть ливневая канализация, находящаяся в оперативном управлении нашего ведомства, туда уходит вода с дороги. Она полностью исправна, с большим количеством осадков справилась. Вода с проезжей части может уходить в течение часа. Тротуар и газон на этом участке — вопрос не к нам, — прокомментировали в Управлении дорожных работ Челябинска.

— Судя по фото, тротуар подтопило с дороги. Разве нет?

— В тот день во дворах, на внутриквартальных тротуарах, в садиках, школах был немалый объем воды! И тоже с проезжей части? Конечно, нет. Превышение осадков было повсеместным.

Вот так! Выходит ливневки здесь не при чем, а виновата погода?

«ВЕСЬ ГОРОД В ТАКИХ ШЕДЕВРАХ»

Когда мы собирали материал для этой публикации, жители выслали нам множество снимков потопа во дворах, на дорогах. Например, показали интересную ливневку на улице Солнечной. Вода не уходит, она скопилась возле люка.

И таких люков по городу хватает!

Ливневка на Солнечной. Фото: местные жители.

Ливневка на Солнечной. Фото: местные жители.

Житель Курчатовского района рассказал, что во дворе домов 388 и 388а по проспекту Победы после дождя всегда разливается море.

— Выход через арку в сторону улицы Чичерина плывет после обильного дождя. Натуральная река с водой выше щиколотки. Утром жителям приходится делать приличный крюк, обходить, чтобы попасть на остановку и не вымочить ноги, — говорит Андрей, — Суперлужа и на дороге, под нашими окнами. После ливня тут разливается море в половину проспекта, машины «застревают».

Челябинцы говорят: «Весь город в таких «шедеврах». Например, последний крупный ливень, в конце июля, серьезно затопил северо-запад, улицу Труда и городские поселки. Особенно подтопило микрорайон «Парковый». Специалисты посчитали, чтобы переделать ливневку здесь нужен миллиард рублей.

Власти объясняют челябинские потопы двумя причинами — ливневки не рассчитаны на средний уровень осадков, а этим летом за час, бывает, выпадают недельные нормы, плюс некоторые ливневки забиты мусором.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ВЯЗНЕТ В ГРЯЗИ

Активистка движения «Гражданский патруль» в Челябинске Анастасия живет в частном секторе Курчатовского района. По ее словам, дороги здесь не асфальтированные, весь грунт с дождем стекает с одной улицы на другую. Те, кто торопится — ходят по грязи, остальные — обходят кварталами.

Люди вынуждены идти по грязи. Фото: местные жители.

Люди вынуждены идти по грязи. Фото: местные жители.

— На улице Краснознаменная, 26 есть садик № 353, рядом с ним детская поликлиника. За садиком начинается частный сектор. В сухую погоду мамы с детьми быстро попадают в сад по грунтовой дороге, в дождь им приходится обходить. Здесь даже иногда застревают машины, что говорить про людей, — рассказывает Настя.

На улицах иногда застревают машины, что говорить про людей. Фото: местные жители.

На улицах иногда застревают машины, что говорить про людей. Фото: местные жители.

Выяснить, когда будут построены дороги в районе, оказалось, совсем не просто. Снова «футбол».

— У нас в районе девять поселков, периодически мы грейдируем дороги в них. Районная администрация не занимается строительством дорог в частных секторах. За это ответственна администрация Челябинска, структура заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству Владимира Алейникова, — сообщили в администрации Курчатовского района.

Мы направили запрос в администрацию Челябинска. Нам ответили, что мэрия за эти дороги тоже не отвечает. Отвественная за них все-таки районная администрация...

Это уже не смешно, дорогие чиновники!

С таким отношением к проблеме мы скоро все утонем. Начинайте уже работать, не множьте народный гнев, который может привести к плохим последствиям...

Частный сектор не маленький. Фото: местные жители.

Частный сектор не маленький. Фото: местные жители.

НОМЕРОК

Во время затопления каких-либо участков дорог челябинцы могут позвонить в управление дорожных работ города Челябинска и сообщить о проблеме.

Телефон диспетчерской службы 8-(351)-727-46-26. Она работает круглосуточно.

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