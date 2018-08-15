2018-08-15T12:59:34+03:00
Общество

Челябинский блогер сварил бочку киселя для Киселя

Актер из «Универа» приехал на Южный Урал
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На площадку прикатили огромную бочку, наполненную киселем. Фото: ТНТ.На площадку прикатили огромную бочку, наполненную киселем. Фото: ТНТ.
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Актер сериала «Универ» Григорий Кокоткин, он же Кисель, был шокирован подарком фанатов. Накануне приезда актера в город на всероссийскую акцию «Попади на ТНТ», в сети появилось видео, где студенты варят кисель. В день мероприятия, 12 августа, ребята прикатили на площадку огромную бочку, наполненную киселем. Актер был приятно удивлен таким вниманием и с удовольствием попробовал приготовленный напиток. «Ребята молодцы, сняли очень веселый ролик, да и кисель был прекрасный. В Челябинске я впервые, и этот город порадовал меня гостеприимством, хорошей погодой и добрыми людьми» — поделился Григорий.

На площадке, кроме подарков актеру, были приятные сюрпризы для челябинцев. Фотосессия с актером, танцевальный батл, интерактивные игры. Самая главная цель, ради которой в Челябинск приехала команда ТНТ — снять новый, эксклюзивный контент с участием своих зрителей в рамках всероссийской акции «Попади наТНТ».

Актер с удовольствием попробовал приготовленный напиток. Фото: ТНТ.

Актер с удовольствием попробовал приготовленный напиток. Фото: ТНТ.

Для того, чтобы сняться в ID или сыграть эпизод в любимом проекте телеканала нужно было зарегистрироваться на площадке ТНТ, получить порядковый номер, выбрать звезду ТНТ, пройти на грим, дождаться вызова на съемку,войти в кадр и выполнять команды режиссера. Весь отснятый материал выложен в официальную группу ТНТ «ВКонтакте», чтобы каждый мог поделиться началом своей актерской карьеры с близкими и друзьями. 10 лучших роликов войдут в эфир.

Также канал ТНТ объявил конкурс блогеров. Нужно снять видео про проект «Попади на ТНТ», выложить его с хэштегом «станьблогеромтнт_Челябинск». Автор лучшего видео получит 50 000 рублей. Подробная информация о конкурсе в группе ВК ТНТ в Челябинске.

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