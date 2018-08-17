Экскурсия на Михеевский ГОК: с работой комбината познакомили жителей Сосновского района

СЕГОДНЯ 11:28 2018-08-17T11:28:29+03:00

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Михеевский горно-обогатительный комбинат (АО «Михеевский ГОК», Варненский район Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») провел экскурсию для жителей Сосновского района Челябинской области. Комбинат РМК посетили 40 человек — культработники, педагоги учебных учреждений, пенсионеры из Томинского сельского поселения, села Архангельского и других населенных пунктов, а также представители администрации Сосновского муниципального района.

Дополнительные ресурсы

Целью поездки стало знакомство с особенностями горно-обогатительного производства и современными технологиями добычи и обогащения полезных ископаемых, внедренными на Михеевском ГОКе — прототипе Томинского горно-обогатительного комбината, который РМК строит в Сосновском районе. Гостям показали открытый рудник и обогатительную фабрику, провели обзорную экскурсию по площадке предприятия, рассказали о действующей на комбинате системе промышленной и экологической безопасности, условиях труда работников. Кроме того, жителям Сосновского района показали село Варну, которое со строительством Михеевского ГОКа получило дополнительные ресурсы для благоустройства и социально-экономического развития. Сегодня более половины собственных доходов бюджета Варненского района приходится на платежи Михеевского ГОКа, который стал системообразующим для местной экономики предприятием и надежным социальным партнером администрации.

Инвестиции в проект

Михеевский ГОК стал первым на постсоветском пространстве комбинатом по добыче и обогащению медно-порфировой руды, который был построен с нуля. Инвестиции в проект превысили 55 млрд рублей. На предприятии внедрены технологии и оборудование ведущих мировых производителей. На ГОКе действует принцип нулевого сброса — все стоки циркулируют в замкнутом водообороте и многокоратно используются в технологическом процессе. Для предотвращения образования пыли в руднике реализуют комплекс мероприятий по пылеподавлению, в том числе озеленение отвалов и регулярное орошение технологических дорог. Руда из карьера на обогатительную фабрику доставляется по крытому ленточному конвейеру, а на самой обогатительной фабрике установлены мощные аспирационные установки для очистки воздуха. Кроме защиты атмосферного воздуха на предприятии реализован комплекс мероприятий по охране водных объектов, почвы, растений, животного мира и эффективному обращению с отходами.

Решить насущные проблемы

Высокий уровень производственной культуры ГОКа подтвержден международными сертификатами соответствия стандартам в области промышленной и экологической безопасности SO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Аналогичные технологии и принципы организации производства РМК внедрит и на Томинском горно-обогатительном комбинате в Сосновском районе Челябинской области. Инвестиции в проект оцениваются в 77 млрд рублей. Предприятие обеспечит занятость более 2,5 тысяч жителей Челябинской области и порядка 120 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Кроме того, Томинский ГОК позволит решить одну из насущных экологических проблем региона — ликвидировать Коркинский угольный разрез. Дым от эндогенных пожаров в разрезе загрязняет воздух в Коркинском районе и Челябинске, а оползни разрушают жилье и инженерные сети близлежащих поселений. Объект планируется ликвидировать с использованием закладочного материала, который будут производить на основе хвостов обогатительной фабрики ГОКа.

Это позволит потушить пожары и укрепить борта разреза. Проект планируется реализовать в четыре этапа на протяжении всего периода отработки Томинского месторождения. На финальном этапе на объекте будет проведена технологическая и биологическая рекультивация. В результате на месте разреза появится водоем, по берегам которого будут высажены растения.

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