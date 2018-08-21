Учительница, осужденная за издевательства над первоклашками: «Хочу и дальше работать в школе»

СЕГОДНЯ 10:48 2018-08-21T10:51:44+03:00

Татьяна Порсева хочет реабилитировать свое имя в суде. Фото: из архива героя публикации.

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В Златоустовском городском суде поставили точку с запятой в деле «жестокой» учительницы Татьяны Порсевой. Два года условно получила педагог из Челябинской области за свои воспитательные методы и причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Также ей запретили работать с детьми в ближайшие два года.

— Я не согласна, будем обжаловать приговор. Ни по одному из пунктов обвинения вину не признаю. В этой школе работать больше не буду, но учить детей хочу. Была, есть и остаюсь учителем, — рассказала после суда корреспонденту газеты «Комсомольская правда — Челябинск» Татьяна Порсева.

Татьяна Порсева не признала вину.

ЗА ЧТО СУДИЛИ ПЕДАГОГА

Напомним, Татьяну Порсеву обвиняли в издевательстве над детьми. Она давала ученикам домашние задания и заставляла зубрить стихи, хоть это и запрещено в первом классе. Кроме того, дети сказали следователям, что педагог била их тетрадкой по лицу и приказывала ничего не говорить об этом родителям.

Тем не менее, нашлись и защитники Порсевой, которые твердо уверены, чтобы учительницу оговорили. На судебные заседания поддерживать Татьяну Леонидовну ходили 25 человек. Одна из них рассказала:

— Во время последнего слова педагога зал прослезился. До того трогательной была речь. У нас в городе считают, что эта история срежиссирована. Кто-то затаил на Порсеву обиду, подговорил родителей. Сразу нашлись общественники, которые оказывали психологическую и юридическую помощь якобы пострадавшим, рассылали по СМИ подробности расследования, — говорит Ольга.

Татьяну Порсеву признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

ПОЧЕМУ ПОРСЕВУ ПРИЗНАЛИ ВИНОВНОЙ

Конечно, приговор мягкий. Ведь по статье Татьяне Леонидовне грозило до 15 лет колонии. Но все-таки это не просто судимость, а своеобразный итог работы учительницы, которая провела в школе 34 года. Но почему суд признал ее виновной?

Во-первых, это заключение о здоровье одной из учениц. Медики говорят, что у младшеклассницы серьезная психологическая травма. Мама говорит, что дочку мучают кошмары, она стала замкнутой.

Во-вторых, можно вспомнить выдержки из обвинительного заключения прокуратуры. В нем упоминается, как ученикам прилетало линейкой, тетрадью и даже доской для шахмат. Были ругань, передразнивание фамилии и порицание ребенка на глазах у всего класса.

— Когда ученик получил плохую оценку, обвиняемая назвала его «дураком, козлом, бараном», после чего с силой рукой ударила в голову, причинив потерпевшему физическую боль, моральные и нравственные страдания, — подобными формулировками изобилуют материалы дела.

По поводу первого пункта Татьяна Леонидовна считает, что родители преувеличивают. Защита даже пыталась добиться, чтобы девочку положили на обследование в институт психиатрии им. Сербского и поставили квалифицированный диагноз. До вынесения приговора Порсева говорила журналистам, что ребенка видели многие общие знакомые: девочка без проблем одна перемещается по городу и выглядит жизнерадостной.

Насчет побоев детей у защиты аргумент железный: где хоть одна видеозапись? В классе стояли камеры, картинка с которых идет на пульт директору. Однако видеоматериалы хранятся только 10 дней, поэтому их, конечно, уже не сыскать.

КСТАТИ

Из показаний учеников:

«Порсева Т.Л. запрещает своему классу общаться с 1 «б» классом. Говорит, что «дети этого класса дикошарые дураки — они до сих пор не выучили те задания, которые ее класс уже давно выучил».

Всем классом дети стоя твердили мантры: «Родителям. Ничего. Не рассказывать», «Татьяна Леонидовна — строгая. Но — справедливая».