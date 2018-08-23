Бой Денис Лебедев — Хизни Алтункая 7 сентября в Челябинске увидят Тайсон и Костя Цзю

СЕГОДНЯ 13:26 2018-08-23T13:30:33+03:00

Денис Лебедев известен тем, что выходит на ринг в форме ВДВ, хотя сам в десантуре не служил. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два чемпиона встретятся в ЛА «Трактор». Бой Денис Лебедев — Хизни Алтункая 7 сентября в Челябинске станет главным поединком турнира RCC Boxing Promotions

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Ледовая арена «Трактор» станет местом проведения крупного турнира мировой серии. В качестве специальных гостей пригласили легендарных боксеров Майка Тайсона и Кости Цзю. А главным поединком вечера станет бой Дениса Лебедева — Хизни Алтункая 7 сентября в Челябинске.

О сопернике Лебедева стало известно 23 августа. Хизни Алтункая по прозвищу Воин — лучший боксер-тяжеловес Турции (до 90 кг), а также также двукратный чемпион планеты среди профессионалов. В его активе 30 побед. Из них 17 — нокаутом, и только два поражения.

Денис Лебедев по прозвищу Белый лебедь имеет примерно такие же результаты в профессиональном боксе: 33 боя, 22 нокаута и два поражения.

Бой Денис Лебедев — Хизни Алтункая 7 сентября в Челябинске уже называют одним из самых зрелищных в этом году. Отметим, что на турнире пройдет девять поединков, в том числе, и с участием челябинских боксеров. В титульном бою за звание чемпиона WBС Silver российский боксер Заур Абдуллаев встретится с американцем Генри Ланди.

Билеты на турнир уже поступили в продажу. Минимальная цена — 1000 рублей. А самые дорогие проходки в три раза дороже.