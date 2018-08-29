Прогноз на бой Денис Лебедев — Хизни Алтункая 7 сентября в Челябинске: Белый лебедь выйдет на ринг после чемпионского отпуска

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-28T15:14:59+03:00

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Денис Лебедев по прозвищу Белый лебедь после смерти матери и рождения сына уже было собирался завершить спортивную карьеру, но передумал. 39-летний российский боец в форме десантника выйдет на ринг в Челябинске. Есть ли у него шанс вернуть себе титулы чемпиона мира? Прогноз на бой Денис Лебедев — Хизни Алтункая 7 сентября в Челябинске дал эксперт, главный редактор специализированного Интернет-ресурса Allboxing.ru Юрий Тарантин.

ПЕРЕД БОЕМ ЛЕБЕДЕВА НА РИНГ ВЫЙДУТ ДВОЕ ЧЕЛЯБИНЦЕВ

Турнир RCC Boxing Promotions пройдет в ЛА «Трактор». Бой Денис Лебедев — Хизни Алтункая 7 сентября в Челябинске будет главным поединком состязаний.

— Все девять боев этого международного турнира можно назвать главными и чрезвычайно интересными. Бойцы, равные по силам, жаждут рейтинговых очков и новых титулов. Все усиленно готовятся к турниру. Челябинцы Алексей Евченко и Евгений Павко, к примеру, недавно вернулись с тренировочных сборов. Тренировались на базе недалеко от Кыштыма. Сейчас подводят себя к боям уже более целенаправленно. Больше спаррингов, больше специальной работы, — рассказывает Юрий Тарантин.

— А кто достался в соперники южноуральцам? Как расцениваются их шансы на победу?

— И Евченко, и Павко — прекрасные бойцы, уже имеющие победы на международном профессиональном ринге. Против Александра Евченко выйдет Дмитрий Михайленко из Краснодарского края. Обоим за 30 лет. Оба владели титулами чемпиона Европы, имеют массу других регалий. Считаю, что этот бой для Евченко станет очень тяжелым. Чемпион России среди профессионалов Евгений Павко против призера чемпионатов России и Европы москвича Александра Котова. Оба задиристые, по спортивному наглые, заводные боксеры. Бой однозначно будет захватывающий.

На турнире в Челябинске пройдет и бой за титул чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC). Заур Абдуллаев из Екатеринбурга будет защищать этот свой титул в бою против американца Генри Ланди. Заур — надежный, бьющий боксер. Перспективный боец, не имеющий поражений в карьере.

АЛТУНКАЯ ВПЕРВЫЕ БУДЕТ ДРАТЬСЯ В РОССИИ

В главном поединке турнира (до 90 кг) сойдутся бойцы из ТОП-15 мирового рейтинга. Суперчемпион мира WBA-2017 и чемпиона мира IBF-2017, легендарный Денис Лебедев против недавнего претендента на мировую корону, турецкого бойца Хизни Алтункая. Оба бьются за то, чтобы заработать очки в мировом рейтинге, и в дальнейшем биться за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

— Этой весной Алтункая занимал третью строчку в мировом рейтинге и претендовал на звание чемпиона мира. Но уступил боксеру из Казахстана. Сейчас Хизни на девятой позиции. Лебедев не выступал на турнирах уже год после того, как защитил свой титул чемпиона мира. Причиной послужила смерть матери, а позже у Дениса родился ребенок. Кстати, четвертый в его семье, и первый мальчик. Лебедев отказался участвовать в турнире боксерской суперсерии и потому потерял титул. Однако WBA пошла ему навстречу и присвоила ему статус «чемпион в отпуске». Так что, Денис намерен отметить возвращение из отпуска очередной победой. Это даст ему возможность вновь вернуться в «игру», сейчас является претендентом на чемпионский пояс. Среди его ближайших возможных соперников — челябинец Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. Сейчас Денис Лебедев усиленно готовится к этому бою на одной из тренировочных баз в Америке, — рассказал Юрий Тарантин.

Хизни Алтункая моложе Лебедева на девять лет. Ему сейчас 30. Турок впервые проведет бой в России.

Оба боксера за свою профессиональную карьеру провели примерно одинаковое количество боев и имеют всего по два поражения.

ТАЙСОН В ГОРОДЕ

— Ожидается приезд легендарного Майка Тайсона…

— Да, Тайсон подтвердил свой приезд. Это будет уже второй визит звезды мирового бокса в Челябинск. В феврале Железный Майк прилетал в столицу Южного Урала на бой Ивана Штыркова против поляка Марчина Лазарса. Кстати, на турнире в Челябинске за бойцов будет болеть и не менее легендарный российский боксер Константин Цзю.