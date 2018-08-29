ЮУрГУ будет готовить специалистов экономического направления для Группы компаний «Мечел»

СЕГОДНЯ 06:06 2018-08-29T06:07:36+03:00

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«Мечел» является одной из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях, объединяет более 20 крупных производственных предприятий, которые расположены в 11 регионах России и за рубежом. Согласно заключенному соглашению, ЮУрГУ совместно с «Мечелом» создаст программы обучения бакалавров и студентов других уровней, ориентированные на работу в крупном промышленном холдинге.

Студенты еще на этапе обучения будут получать практические навыки, позволяющие сразу приступать к работе в компании, специально созданной для централизованного осуществления учетных функций — ООО «Мечел Бизнес Сервис».

Предложение, поступившее от компании, продиктовано тем, что крупные компании региона столкнулись с нехваткой квалифицированных экономистов и бухгалтеров на рынке труда, которые способны профессионально вести бухгалтерский учет для предприятий металлургии, калькулировать себестоимость и выполнять другие необходимые для предприятий экономические расчеты. Но потребность в специалистах не ограничивается только бухгалтерами и экономистами. «Мечелу» требуются менеджеры для работы в кадровых подразделениях, программисты, специалисты по экономической безопасности и другие.

Выбор Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ в качестве площадки для подготовки кадров, «заточенных» под работу на предприятиях «Мечела», определяется тем, что здесь в процессе обучения учитываются самые передовые тенденции в развитии экономики. В частности, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита ВШЭУ является единственной в стране, которая принимает непосредственное участие в разработке федеральных стандартов бухгалтерского учета и участвует в работе крупнейшего негосударственного регулятора в области учета — Фонда «Бухгалтерский методологический центр». В связи с этим на базе ВШЭУ ЮУрГУ создаются корпоративные программы обучения для подготовки специалистов по направлениям:

• Бухгалтерский учет, анализ и аудит;

• Информационные технологии в экономике;

• Экономика труда и управление персоналом;

• Экономика промышленности и управление проектами;

• Экономическая безопасность.

Опыт подготовки специалистов экономического направления для ЧМК

Южно-Уральский государственный университет продолжительное время сотрудничает с группой компаний «Мечел» по вопросам прохождения практики и трудоустройства студентов технических специальностей, однако совместная работа в экономическом направлении началась совсем недавно. В декабре 2017 года Челябинский металлургический комбинат — одно из крупнейших предприятий региона, входящее в Группу «Мечел» — заключил соглашение с ВШЭУ ЮУрГУ о подготовке экономистов, менеджеров и бухгалтеров, способных повысить эффективность производства. О необходимости такого взаимодействия рассказал начальник отдела развития персонала ЧМК Рамиль Рахманкулов:

«Челябинский металлургический комбинат занимает особое положение в регионе, оказывая влияние на экономику Челябинской области, это и выделяет ЧМК от других предприятий. Поэтому взаимодействие с ЮУрГУ необходимо в целях развития не только комбината и университета, но и региона в целом».

Соглашение, подписанное проректором по учебной работе Андреем Радионовым и начальником управления персонала ПАО «ЧМК» Алексеем Бакановым, предусматривало проведение практик на базе экономических служб комбината, консультации студентов по вопросам их научной деятельности, в частности, помощь в определении актуальных тем научных исследований, а также участие в работе государственных экзаменационных комиссий и защите выпускных квалификационных работ.

«Подписание договора о сотрудничестве с предприятием — это значимое событие как для Высшей школы экономики и управления, так и для самого комбината. Для студентов это бесценный опыт, который они могут получить на учебных и производственных практиках, на мастер-классах, которые проводят профессионалы, на конференциях и круглых столах. «Мечелу», в свою очередь, предоставляется возможность выбора студентов, которых они смогут привлечь к своей работе», — отметила директор Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ, профессор Ирина Савельева.

В течение прошедшего семестра студенты ВШЭУ активно знакомились с особенностями работы экономистов и бухгалтеров на предприятии, участвовали в экскурсиях по комбинату и встречах с его представителями, а также были приглашены на работу в экономические и бухгалтерские подразделения ЧМК.

Новый уровень взаимодействия Группы «Мечел» с ЮУрГУ

Опираясь на результаты сотрудничества Челябинского металлургического комбината с ЮУрГУ и учитывая высокий уровень подготовки бухгалтеров и экономистов, на новый учебный год достигнуты договоренности о более тесном сотрудничестве.

«Новое соглашение с Группой “Мечел” предполагает более глубокое участие работодателей в образовательном процессе. Мы рады, что это взаимодействие начинается не с административных решений, а на добровольных и взаимовыгодных принципах сотрудничества, что всегда более эффективно. Данное сотрудничество основано на реальной потребности и предприятия, и вуза, поскольку университет также получает свои преимущества — мы имеем возможность практически гарантировать трудоустройство выпускников, которые захотят работать на предприятии. Думаем, что это привлечет к нам перспективных выпускников школ, которые хотят остаться жить и учиться в нашем городе, и при этом иметь интересную работу, получить очень привлекательный для будущей карьеры опыт профессиональной деятельности», — подчеркнула Ирина Просвирина, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Соглашение предполагает согласование рабочих программ учебных дисциплин со специалистами компании, совместную разработку учебных кейсов, деловых игр и других мероприятий на основе материалов компании для повышения уровня практикоориентированности образовательной программы. Кроме того, документ предусматривает участие предприятия в научной деятельности: направления исследований и темы выпускных квалификационных работ будут определяться совместно с представителями компании. Специалисты «Мечела» будут включены в состав государственных экзаменационных комиссий. Отдельные студенты будут привлекаться для участия в проектах и решениях профессиональных задач компании.

«Мы готовы привести содержание рабочих программ дисциплин к потребностям компании, ввести в ряд дисциплин темы, которые будут отражать специфику металлургии. Также мы готовы организовывать программы дополнительного образования, отражающие специфику металлургии в области учета, отчетности, формирования себестоимости продукции и других управленческих аспектов, которые реализуются через учетные функции, — рассказала Ирина Игоревна. — Для ВШЭУ интересно также то, что наше сотрудничество будет межкафедральным. Так, для успешного выполнения бухгалтерских и учетных функций на современном уровне требуются серьезные знания информационных технологий и профессиональных программных продуктов. Поэтому для обеспечения учебного процесса будем привлекать коллег с других кафедр. Возможно, создадим и другие направления сотрудничества, которые также станут новациями в образовательной сфере».

Запланировано, что с выпускниками, успешно освоившими программы бакалавриата, магистратуры, дополнительного образования специалистами компании будут проводиться собеседования в целях трудоустройства, и это будет происходить прямо в учебных аудиториях университета. Уже в июне этого года этот опыт принес хорошие результаты — сразу после сдачи госэкзаменов и защиты ВКР на работу в новой структуре группы компаний «Мечел» были приглашены те студенты, чьи научные исследования произвели впечатление, и несколько человек уже приступили к работе сразу после получения дипломов.

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