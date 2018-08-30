В Челябинске построили «Мост любви» и помогают оступившимся женщинам вернуться к нормальной жизни

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-30T17:57:51+03:00

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Важным аспектом гуманизации уголовно-исполнительной системы является участие общественных структур в подготовке осужденных к освобождению и последующей ресоциализации.

В Челябинской области активное содействие в решении этой задачи оказывает Общественный совет при региональном пенитенциарном ведомстве. Он является инициатором целого ряда мероприятий.

Подробнее об этом рассказала представитель общественной организации и по совместительству директор благотворительного фонда «Прикосновение к жизни» Ольга Владимировна Черепанова.

— Ольга Владимировна, как давно вы ведете работу, направленную на восстановление в социуме тех, кто освобождается из мест заключения? С какой категорией осужденных работаете?

— С 2008 по 2013 год в качестве волонтера я оказывала разностороннюю помощь малышам, которые рождены и живут в колонии до трехлетнего возраста и их мамам, отбывающими наказание за совершенные преступления.

В 2013 году был зарегистрирован благотворительный фонд для более разносторонней помощи, как детям, так и осужденным женщинам.

Видя этих детей, понимаешь, что они ограничены пределами колонии, в отличие от малышей, живущих в семьях. Фонд взял на себя ответственность познакомить малышей колонии с большим реальным миром. Два раза в год малыши выезжают за пределы колонии — в парк и контактный зоопарк.

Детей переполняет масса положительных эмоций. Видя их глаза, понимаешь, что ты делаешь большое и важное дело.

4 марта 2015 года подписано соглашение о сотрудничестве между фондом и региональным пенитенциарным ведомством. Тогда же я вошла в состав Общественного Совета при ГУФСИН области.

— Какие проекты реализованы?

— Один из первых проектов благотворительного фонда «Прикосновение к жизни» — «Мост любви». Он зародился в 2008 году. Мы начали оказывать помощь в восстановлении утерянных связей несовершеннолетних детей, находящихся на чьем-либо попечении и их мам, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

В настоящее время мы работаем в рамках этого проекта не только с ИК-5, но также и с ИК-4. В этом исправительном учреждении отбывают наказание женщины, имеющие две и более судимости.

Наши волонтеры в различных городах региона не сидят на месте, а постоянно навещают детей, держат связь с их матерями, общаются с администрациями женских колоний, социальными педагогами и психологами детских домов. Сердце радуется, когда видишь результат. Люди меняются: становятся открытее, мягче, добрее, стараются совершать только правильные поступки и даже бросают курить. Конечно, все это непросто и требует много времени, сил и терпения. Менять мировоззрение взрослых людей непросто. Мы даем возможность осужденным женщинам читать специальную литературу, поддерживаем, приводим положительные примеры. Они должны знать, что не одни, что дальнейшая судьба каждой из них не безразлична, и все еще можно изменить к лучшему.

Не устаю повторять, что даже самой отъявленной преступнице нужно давать шанс. И такой шанс благотворительный фонд «Прикосновение к жизни» дает каждому. Работу по восстановлению связи между матерью и ребенком мы выстраиваем очень бережно, чтобы никого не ранить. Как правило, мама пишет ребенку письмо или своими руками делает какой-то подарок и отправляет в благотворительный фонд. Специалисты фонда пересылают это письмо и сувенир в детский дом.

Еще раз отмечу, что в марте 2016 года я вошла в состав Общественного совета при ГУФСИН России по Челябинской области. Началась совместная работа в рамках проекта «Ресоциализация осужденных женщин Челябинской области, через обучение сервисным профессиям, востребованным на рынке труда». Обучение проходит на базе реабилитационного центра «Аврора», который был открыт в ИК-4 в 2016 году. Он рассчитан на пребывание 20 человек.

В декабре 2017 года мы получили поддержку Фонда «Президентских грантов» в сумме 3 000 000 рублей на реализацию обучающей программы по дополнительному сервисному образованию.

За время существования проекта 90 осужденных женщин, готовящихся к освобождению, получат юридическую консультацию по гражданскому праву и восстановлению родительских прав. Столько же получат профессиональное сервисное образование.

Работа заключается в восстановления социально-трудовых навыков и получении дополнительного сервисного образования. После окончания учебного процесса выпускникам выдаются свидетельства государственного образца по трем профессиям: «парикмахер», «мастер маникюра» и «делопроизводитель».

Всего будет организовано 40 кулинарных мастер-классов.

В рамках этого проекта также волонтеры фонда 2-4 раза в месяц проводят кулинарные мастер-классы, помогают женщинам, готовящимся к освобождению приобрести и восстановить навыки приготовления полноценного домашнего обеда.

За первый год проведения кулинарных мастер-классов, смогут восстановить навыки кулинарного мастерства не менее 250 осужденных женщин.

Также тем, кто освободился из мест лишения свободы, консультационный центр социального сопровождения фонда помогает в восстановлении документов, постановке на учет в службу занятости и трудоустройстве.

С 2015 года совместно с членами общественного совета ГУФСИН России по Челябинской области проводим детский праздник «Мир для детей», приуроченный ко дню защиты детей.

— Какими ресурсами вы располагаете?

— Первыми сотрудниками фонда стали те, кто много лет в качестве волонтеров помогали детям вместе с благотворителями, которые по сей день являются частью наших проектов. Мы объединились для того, чтобы объединить людей, органы власти, коммерческие и некоммерческие организации и общество в целом, имеющих желание участвовать любыми возможными и доступными способами в реальной помощи осужденным женщинам и малышам в неволе. Огромную поддержку оказывает администрация колоний, администрация ГУФСИН России по Челябинской области.

— Учитывая ваш многолетний опыт работы, с какими сложностями приходится сталкиваться?

— Сложности возникают с трудоустройством женщин после освобождения, в связи с этим фонд организовал работу консультационного центра по социальному сопровождению. Специалисты по социальной работе будут проводить анкетирование, вести статистику, выявлять и ставить на учет граждан, нуждающихся в социальном сопровождении, а также взаимодействовать с организациями, предоставляющими специфическую помощь (медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую и социальную), с целью оказания комплексной помощи освободившимся из мест лишения свободы.

Для оказания помощи нам не хватало финансирования, но благодаря поддержке гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, проект во всех направлениях был успешно реализован в 2017-м году и работа продолжается в 2018-м.

— Каких результатов уже удалось достичь?

— Успешно реализуется проект по ресоциализации осужденных женщин через обучение сервисным профессиям, востребованным на рынке труда.

Комплекс теоретических и практических знаний, полученных женщинами в колониях до освобождения, послужил платформой для успешной адаптации в социуме, а выстроенные доверительные взаимоотношения осужденных женщин с сотрудниками фонда и преподавателями продолжаются в формате социального сопровождения.

На сегодняшний день 58 осужденных женщин прошли профессиональное обучение и получили свидетельства государственного образца. 120 осужденных женщин получили бесплатную юридическую консультацию.

У каждой женщины, которая приняла участие в проекте, повысилась самооценка, появилась уверенность в себе, поднялся образовательный уровень, расширился кругозор. Все это способствует успешной адаптации в социуме, трудоустройству и самореализации.

Данные, полученные психологом ИК -4, подтверждают значимость проекта по ресоциализации осужденных женщин. Каждая осужденная женщина, прошедшая проект, на много легче и мягче проходит социально-психологическую подготовку к освобождению и менее подвержена рецидиву.

За последние семь месяцев подготовки сервисным профессиям восемь осужденных женщин закончили обучение и освободились из исправительного учреждения. Две из них уже устроились по полученной профессии и успешно работают.

— Одним из направлений вашей работы является помощь Дому матери и ребенка при ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области, расскажите об этом направлении деятельности.

— В Доме матери и ребенка при ИК №5 ГУФСИН области наша организация оказывает помощь в благоустройстве детских групп (под ключ), прогулочных и спортивных площадок, оснащении необходимым медицинским оборудованием. Так при нашем участии в медицинской части ИК-5всем необходимым оборудован гинекологический кабинет. Кроме того, мы принимаем участие в озеленении территории Дома матери и ребенка.

— Поделитесь планами на будущее?

Полученный опыт в рамках проекта «Ресоциализация осужденных женщин Челябинской области, через обучение сервисным профессиям, востребованным на рынке труда» будет продолжен в колониях Челябинска и Челябинской области. Мы надеемся, что он также будет принят в качестве передового опыта в других регионах.